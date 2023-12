OVO JE PROSTO MILINA GLEDATI! Najbolji potezi Novaka Đokovića u 2023. godini! Sve same MAJSTORIJE, mnogo MAGIJE na jednom mestu! (VIDEO)

Ovo je prava poslastica za sve ljubitelje tenisa...

Srpski teniser Novak Đoković iza sebe ima još jednu fantastičnu sezonu tokom koje smo videli mnogo odličnih poteza, pa je vrlo teško izdvojiti samo jedan najbolji.

Time se bavio "Jurosport", koji je izabrao pet najboljih poteza Novaka Đokovića u 2023. godini.

Na petom mestu nalazi se Novakov potez u duelu protiv Grigora Dimitrova, kada je Srbin po ko zna koji put pokazao da je kao "od gume", dok se na četvrtom mestu nalazi njegovo umeće sa meča protiv Martona Fučoviča na Rolan Garosu.

What an 𝙪𝙣𝙗𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙖𝙗𝙡𝙚 season for Novak Djokovic! 👏👏👏



We count down the world No. 1’s 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙝𝙤𝙩𝙨 of the 2023 season 💥 pic.twitter.com/E0cTh5tmHP