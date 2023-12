NOVAK PRED SPEKTAKL SA ALKARAZOM: Moj najveći motiv je da ispisujem istoriju sporta, to me pokreće!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković će susretom sa Karlosom Alkarasom u sredu i zvanično započeti da proverom forme pred novu sezonu.

Dva najbolja igrača na ATP listi ukrstiće rekete na susretu u Saudijskoj Arabiji u Džedi i tako proveriti stanje igre na nepune tri nedelje pre starta prvog grend slema sezone u Melburnu.

Novak ne krije da ima velika očekivanja od naredne sezone.

"I dalje se trudim da guram dokle mogu, da osvajam grend slemove i budem kandidat za vrh svetske liste. Da ispisujem i dalje istoriju sporta. To je ono što me vodi, to je motiv. I dalje se veoma dobro osećam, u ovim godinama igrati jednu od najboljih sezona u karijeri, znate, to me tera da nastavim i vidim koliko će me to daleko dovesti", kaže Novak, koji je stigao u Rijad.

Australijan open, koji je osvajao deset puta u karijeri, kreće sredinom januara.

"Australijan open je moj najuspešniji turnir, svaki put kada pobedim, osetim dodatno kako mi samopouzdanje raste. Svake godine, kada se vratim, oživim ta sećanja na prethodne godine. Volim da igram na Australijan openu, u Rod Lejver areni, to mi je omiljeni teren. Nadam se da ću moći da igram kao i ranije, kao prošle godine. Tokom karijere sam imao mnogo uspeha, i očekujem da tako nastavim", dodao je Đoković.

Njegov meč sa Alkarasom na Rijad Tenis kupu igra se u sredu 27. decembra.

Iako nije dato zvanično vreme početka meča, najavljeno je da će prenos događaja krenuti od 16.45 časova po srednjeevropskom vremenu.

Mečevi na ovoj egzibiciji igraju se u Kingdom areni koja ima kapacitet od 40.000 mesta, a Novak nikada ranije nije igrao u Saudijskoj Arabiji.

"Prvi put sam ovde, ima tako mnogo toga da se nauči o ovoj zemlji. Znate, velika stvar za Saudijsku Arabiju je što će organizovati Svetski Ekspo 20.30. To simbolizuje rast zemlje i njeno globalno prisustvo. Uzbuđen sam što vidim da je Saudijska Arabija otvorila vrata svetu sporta, zabave i lidera u biznisu", dodao je Novak.

Na kraju se dotakao i duela sa Alkarazom.

"Igrati protiv Alkarasa, jednog od vrhunskih igrača i to ovde u Rijadu, to je sjajna stvar za ovaj sport. To samo pokazuje rastuću popularnost tenisa u ovom regionu", zaključio je Đoković.

