NOVAK SE OGLASIO PRED SPEKTAKL SA ALKARAZOM! Đoković objasnio zbog čega je ovaj meč BITAN za njega - ovo je pravi RAZLOG!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković će susretom sa Karlosom Alkarasom u sredu i zvanično započeti sa proverom forme pred novu sezonu.

Dva najbolja igrača na ATP listi ukrstiće rekete na susretu u Saudijskoj Arabiji i tako proveriti stanje igre na nepune tri nedelje pre starta prvog grend slema sezone u Melburnu.

Meč između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza na programu je danas od 16 sati.

"Ovde u Rijadu imam mnogo mladih ljudi koji su zaniteresovani za sport, koji žele iskustvo gledanja velikih teniskih mečeva. Zato smo ovde i igramo meč, prvi protiv drugog na svetu", kazao je Đoković pred početak egzibicije u Rijadu.

🗓️ December 27, 2023 🎾🍿



Why is @DjokerNole playing @carlosalcaraz in Riyadh?



👇 🔉🔊 pic.twitter.com/erHBYkcpTN