NOVI UDAR NA ĐOKOVIĆA! Amerikanka zagrmela: Novak NIJE GOAT! Njena teorija NEMA SMISLA

Bivša američka teniserka, Džil Krejbas, iznela je novu nerealnu teoriju kojom je pokušala da dokaže kako Novak Đoković nije apsolutni teniski GOAT. Prema njoj, ova titula trebalo bi da ode u ruke Serene Vilijams!

- Serena Vilijams je definitivno na vrhu liste i mislim da je Kris (Bauers, teniski komentator prim. aut) u pravu kada kaže da bi možda malo više trebalo da se uključi dubl u tu kategoriju - istakla je Džil Krejbas, pa dodala:

- Posebno sa muškarcima, ako govorimo o Top 3: Federer, Nadal, Đoković. Oni nisu tako često igrali dubl. Da jesu i u njihovoj kategoriji bi bilo više brojeva. Ali, ako govorimo o brojevima, Serena je definitivno jedna od najboljih, najviša u toj kategoriji uz Margaret Kort, koja ima 24 grend slem titule.

Serena je tokom karijere osvojila 39 grend slem titula (23 u singlu, 14 u dublu i dva u miksu), a takođe je osvojila i četiri zlatne olimpijske medalje, dok je na vrhu VTA liste provela 319 nedelja.

- Ne govorimo samo o brojevima, već o suštini, slavnoj ličnosti. Mislim da je Serena jedna od onih koja je prevazišla sve to. Otišla je dalje od sporta. Čak i ljudi koji nisu pratili tenis su znali ko je ona. Ljudi znaju ko je ona, bez obzira da li su ljubitelji sporta ili ne i to je velika stvar. Dakle, za mene, to je ono što je čini jednom od najboljih na svetu - zaključila je Džil Krejbas čiji je najbolji plasman na VTA listi bilo 39. mesto.