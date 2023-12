SPEKTAKULARNA EGZIBICIJA U RIJADU PRIPALA ALKARAZU: Đoković posle VELIKE BROBE izgubio od španskog tenisera pred 40.000 ljudi!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izgubio je od španskog tenisera Karlosa Alkaraza sa 6:4, 4:6, 4:6 u egzibicionom meču u Saudijskoj Arabiji.

Teniski spektakl između dva najbolje tenisera današnjice odigran je na "Bulevar holu", koji je pravljen kao fudbalski stadion na kome može da stane 40.000 ljudi.

I Đoković i Alkaraz priredili su publici u Arabiji fantastičan tenis, te maestralni potezi, kao i nezivesnost do samog kraja nisu izostali.

Morao je Novak da se pomuči u prvom setu kako bi stigao do prokreta. Rani brejk Alkaraza (0:1) nije uzdrmao prvog tenisera planete koji je strpljivo čekao grešku Španca, a kada je usledila serija pogrešnih poteza, napravio je brejk (2:2), a potom i stekao prednost (3:2) koju je držao do kraja seta (6:4).

Početak drugog seta bio je nalik prvom. Opet rani brejk španskog tenisera (0:1), ali ovog puta Novak nije uspeo da vrati u igru na vreme. Čuvao je Alkaraz svoj servis i stečenu zalihu (2:4), a kako je igra odmicala Đoković nije nalazio rešenje, te je Španac meč uveo u treći set (4:6).

U odlučujućem setu Karlotos u trećem gemu dolazi do brejka (1:2), a u šestom Novak uzvraća (3.3), nakon čega je usledila i više nego uzbudljiva završnica.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz 6:4, 4:6, 4:6

3. SET

4:6 - ALKARAZU PRIPALA EGZIBICIJA U RIJADU!

4:5 - BREJK ALKARAZA! Spasio je Nole dve brejk lopte, ali snage za treću nije imao.

4:4 - Alkaraz poravnava rezultat! Bez veće muke je došao do 40:15, a onda i potvrdio gem.

4:3 - Novak uvećeva prednost - gledamo sjajan tenis!

o ângulo que o alcaraz achou

pic.twitter.com/o2eisuFhlT — giovanna (@spidersmorales) 27. децембар 2023.

3:3 - BREJK! KAKAV GEM! Alkaraz ne nastavlja da uvećeva prednost u oldučujućem setu - posle 11 razmenjenih poena, Novak je naređao brejk prilike, iskoristio treću i poravnao rezultat u trećem setu.

2:3 - Morao je Novak u ovom setu da spasava brejk loptu!

Shot of the day.



Djokovic couldn’t help but smile… pic.twitter.com/MPYZYx6iDt — José Morgado (@josemorgado) 27. децембар 2023.

1:3 - Karlitos posle velike borbe potvrđuje prednost brejka!

1:2 - BREJK! Nije dobro po Đokovića! Španski teniser stiže do brejka - koristi drugu brejk priliku i uvećeva prednost!

PAM! 💥



Hasta Djokovic no puede evitar alucinar con el puntazo de Alcaraz. pic.twitter.com/tp1ceds3eU — Germán R. Abril (@gerebit0) 27. децембар 2023.

1:1 - Namučio se Alkaraz u ovom gemu da dođe do svakog poena, Novak je vrebao šansu, ali nije uspeo da napravi priliku za brejk...

1:0 - Novak sjajno otvara treći set!

2. SET

4:6 - ALKARAZ OSVOJIO DRUGI SET!

¡AL TERCERO!



Ahora están a mano: Carlos Alcaraz, más firme (lo cerró con dos aces seguidos), se queda con el segundo set 6-4 ante Djokovic #RiyadhSeason



🎥 @DAZN_CA pic.twitter.com/9i0pPs5nR0 — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 España 🇪🇸 (@sportingnewses) 27. децембар 2023.

4:5 - Novak osvaja servis-gem, a sada Španac servira za osvajanje drugog seta!

3:5 - Nema brejka ni u ovom gemu! Alkaraz ga je osvojio sa "nulom".

3:4 - Novak ne dopušta Karlosu da se razigra...

2:4 - Alkaraz čuva svoj servis!

2:3 - Sada istom merom uzvraća Nole - bez izgubljenog poena osvaja gem!

1:3 - Španac sa "nulom" osvaja gem!

1:2 - Spasao je Nole brejk loptu u ovom gemu, pa je posle "igre živca" i osvojio servis-gem.

0:2 - Ista situacija kao i prvom setu - Alakarz potvrđuje prednost brejka i sada će Nole morati dobro da se pomuči kako bi preokrenuo rezultat u svoju korist.

0:1 - BREJK! Španac opet pravi rani brejk, isto kao u prvom setu.

1. SET

6:4 - NOVAK OSVOJIO PRVI SET!

5:4 - Novak je Špancu u ovom gemu prepustio samo jedan poen.

4:4 - Rezultatska klackalica se nastavlja.

4:3 - Uzbudljiva borba viđena je u ovom gemu: Novak je spasavao tri brejk lopte i na kraju uspeo da osvoji servis-gem u velikom stilu.

3:3 - Karlos poravnava rezultat!

3:2 - Novak sada ne da svoj servis - osvaja ga sa "nulom".

2:2 - BREJK! Novak vraća meč na "početak".

A stunner from Novak Djokovic levels the opening set ✨



Watch the Riyadh Season, Tennis Cup LIVE on https://t.co/6e0eQThQd3 pic.twitter.com/DCquTP0ISA — DAZN Canada (@DAZN_CA) 27. децембар 2023.

1:2 - Novak "počistio" Španca za prvi osvojeni gem u ovom meču!

0:2 - Alkaraz potvrđuje prednost brejka! Novak je imao dve brejk prilike koje nije iskoristio i sada je on opet na serviru i ima priliku da osvoji prvi gem na meču.

0:1 - BREJK! Karlitos pravi brejk na samom startu!

Novak Djokovic kicks things off with an ace 💨



Watch the Riyadh Season, Tennis Cup LIVE on https://t.co/6e0eQThQd3 pic.twitter.com/V0AwZgEJFH — DAZN Canada (@DAZN_CA) 27. децембар 2023.

17.30 - MEČ JE POČEO!

17.24 - Novak uz ovacije izašao na teren "Bulevar hola"

17.22 - Alkaraz je na terenu, a sad će i Nole

Carlos Alcaraz já em quadra para o jogo de exibição contra o tenista Novak Djokovic. pic.twitter.com/yaIBa0as2G — carlos alcaraz source (@sourcealcaraz) 27. децембар 2023.

17.15 - Intonirana je himna, sledi vatromet, pa izlazak tenisera...

17.00 - Uskoro se očekuje početak egzibicionig meča...

بث مباشر لكأس #موسم_الرياض للتنس

بين الأبطال ديوكوفيتش و ألكاراز 🎾🇸🇦



Live stream of the Riyadh Season Tennis Cup 🎾

between the ranked first worldwide Djokovic and Carlos Alcaraz 😍🔥#BigTime#RiyadhSeason https://t.co/iMV26QI8Zm — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) 27. децембар 2023.

The stage is set for today's Tennis Cup in Riyadh, Saudi Arabia.

Djokovic vs Alcaraz

I am privileged to be doing Replay Operation for this big match. pic.twitter.com/SrPf0CWPgk — Brian Chiwax Obuchi (@brianchiwax) 27. децембар 2023.

UOČI MEČA:

Dolazak Novaka Đokovića u Rijad izazvao je veliku pažnju tamošnje javnosti. Šeici su napravili kraljevski doček prvom teniseru sveta koji nije krio zadovoljstvo što je stigao u Saudijsku Arabiju.

Takođe, Novak se pred ovu egzibiciju dotakao i samog protivnika i meča.

- Mislim da je ovo prilika i za Alkraza i mene da testiramo igru pre početka sezone u Australiji, a takođe i da promovišemo tenis u novoj zemlji i velikom gradu kao što je Rijad, najvažnijem u ovom regionu. Veoma sam uzbuđen, nikada nisma bio ovde i nadam se da će biti sjajno - istakao je Novak, pa dodao:

- Ovde u Rijadu imam mnogo mladih ljudi koji su zaniteresovani za sport, koji žele iskustvo gledanja velikih teniskih mečeva. Zato smo ovde i igramo meč, prvi protiv drugog na svetu.

Otkrio je Novak i da je prvi put u Saudijskoj Arabiji.

ترقَّبوا اليوم المباراة الحاسمة بين المصنف العالمي الأول نوفاك ديوكوفيتش والمصنف العالمي الثاني كارلوس ألكاراز ⭐️🔥

ضمن بطولة كأس #موسم_الرياض للتنس🏆🎾

تابعوها على DAZN 👇https://t.co/6M9xWsOEVV



A thrilling match between world tennis champion Djokovic and global tennis player… pic.twitter.com/tZY3hQnml7 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) 27. децембар 2023.

- Prvi put sam ovde, ima tako mnogo toga da se nauči o ovoj zemlji. Znate, velika stvar za Saudijsku Arabiju je što će organizovati Svetski Ekspo 20.30. To simbolizuje rast zemlje i njeno globalno prisustvo. Uzbuđen sam što vidim da je Saudijska Arabija otvorila vrata svetu sporta, zabave i lidera u biznisu - zaključio je prvi reket sveta.

Najjeftinija ulaznica za ovaj spektakl koštala je 100 saudijskih rijala, odnosno oko 2.800 dinara i nema dileme da će stadion biti pun.