(UŽIVO) SPEKTAKL U RIJADU: Đoković i Alkaras pred 40.000 ljudi igraju egzibicioni meč!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz odigraće egzibicioni meč u Saudijskoj Arabiji, a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča možete pratiti putem našeg lajv-bloga.

Početak meča zakazan je za 16 časova po srednjeevropskom vremenu na "Bulevar holu", koji je pravljen kao fudbalski stadion i očekuje se prisustvo 40.000 ljudi.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz 6:4, 0:0

1. SET

6:4 - NOVAK OSVOJIO PRVI SET!

5:4 - Novak je Špancu u ovom gemu prepustio samo jedan poen.

4:4 - Rezultatska klackalica se nastavlja.

4:3 - Uzbudljiva borba viđena je u ovom gemu: Novak je spasavao tri brejk lopte i na kraju uspeo da osvoji servis-gem u velikom stilu.

3:3 - Karlos poravnava rezultat!

3:2 - Novak sada ne da svoj servis - osvaja ga sa "nulom".

2:2 - BREJK! Novak vraća meč na "početak".

1:2 - Novak "počistio" Španca za prvi osvojeni gem u ovom meču!

0:2 - Alkaraz potvrđuje prednost brejka! Novak je imao dve brejk prilike koje nije iskoristio i sada je on opet na serviru i ima priliku da osvoji prvi gem na meču.

0:1 - BREJK! Karlitos pravi brejk na samom startu!

17.30 - MEČ JE POČEO!

17.24 - Novak uz ovacije izašao na teren "Bulevar hola"

17.22 - Alkaraz je na terenu, a sad će i Nole

17.15 - Intonirana je himna, sledi vatromet, pa izlazak tenisera...

17.00 - Uskoro se očekuje početak egzibicionig meča...

The stage is set for today's Tennis Cup in Riyadh, Saudi Arabia.

Djokovic vs Alcaraz

UOČI MEČA:

Dolazak Novaka Đokovića u Rijad izazvao je veliku pažnju tamošnje javnosti. Šeici su napravili kraljevski doček prvom teniseru sveta koji nije krio zadovoljstvo što je stigao u Saudijsku Arabiju.

Takođe, Novak se pred ovu egzibiciju dotakao i samog protivnika i meča.

- Mislim da je ovo prilika i za Alkraza i mene da testiramo igru pre početka sezone u Australiji, a takođe i da promovišemo tenis u novoj zemlji i velikom gradu kao što je Rijad, najvažnijem u ovom regionu. Veoma sam uzbuđen, nikada nisma bio ovde i nadam se da će biti sjajno - istakao je Novak, pa dodao:

- Ovde u Rijadu imam mnogo mladih ljudi koji su zaniteresovani za sport, koji žele iskustvo gledanja velikih teniskih mečeva. Zato smo ovde i igramo meč, prvi protiv drugog na svetu.

Otkrio je Novak i da je prvi put u Saudijskoj Arabiji.

- Prvi put sam ovde, ima tako mnogo toga da se nauči o ovoj zemlji. Znate, velika stvar za Saudijsku Arabiju je što će organizovati Svetski Ekspo 20.30. To simbolizuje rast zemlje i njeno globalno prisustvo. Uzbuđen sam što vidim da je Saudijska Arabija otvorila vrata svetu sporta, zabave i lidera u biznisu - zaključio je prvi reket sveta.

Najjeftinija ulaznica za ovaj spektakl koštala je 100 saudijskih rijala, odnosno oko 2.800 dinara i nema dileme da će stadion biti pun.