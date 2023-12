(UŽIVO) SPEKTAKL U RIJADU: Karlos Alkaraz izlazi na crtu Novaku Đokoviću pred 40.000 ljudi!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz odigraće egzibicioni meč u Saudijskoj Arabiji, a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča možete pratiti putem našeg lajv-bloga.

Početak meča zakazan je za 16 časova po srednjeevropskom vremenu na "Bulevar holu", koji je pravljen kao fudbalski stadion i očekuje se prisustvo 40.000 ljudi.

UŽIVO:

Novak Đoković - Karlos Alkaraz

UOČI MEČA:

Dolazak Novaka Đokovića u Rijad izazvao je veliku pažnju tamošnje javnosti. Šeici su napravili kraljevski doček prvom teniseru sveta koji nije krio zadovoljstvo što je stigao u Saudijsku Arabiju.

