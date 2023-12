KAKVE REČI NOVAKA ĐOKOVIĆA: Alkaraz i Nadal će biti oduševljeni posle obraćanja Srbina (VIDEO)

Novak Đoković izgubio je od Karlosa Alkaraza na egzibicionom meču u Rijadu sa 4:6, 6:4, 6:4. Srbin je nakon duela biranim rečima govorio o mladog Špancu, a dotakao se i njegovog zemljaka Rafaela Nadala.

Nole se najpre zahvalio organizatorima i istakao da je ovo veliki događaj za Saudijsku Arabiju. Potom se osvrnuo na protivnika za koga je imao samo reči hvale.

- Prvi put sam ga gledao na internetu kada je imao 12 godina i kada je već osvajao turnire. Impresivno je šta je već postigao. Velike vrednosti neguje, skromnost, ozbiljan je radnik. Njegova porodica, njegov otac... Vrlo dobra porodica sa velikim vrednostima. Fantastično je imati ga u našem sportu. On će biti lider u tenisu tokom narednih 10-15 godina - rekao je Đoković.

Zatim se dotakao i velikog rivala, Rafe Nadala koji se posle skoro godinu dana pauze u Australiji vraća na teren.

Novak Djokovic had kind words for Carlos Alcaraz after their match in Riyadh:



“It’s impressive for such a young age what he’s achieved. He’s a very humble, nice guy. His family, his father, a very nice family with great values.” 🥹



Well said.



pic.twitter.com/GYqO40OumW