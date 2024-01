POBEDA ĐOKOVIĆA! Novak se svađao sa sudijom, NESHVATLJIVO PAO, tražio POMOĆ LEKARA i spasio Srbiju!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, pobedio je Jiržija Lehečku u tri seta 6:1, 6:7(3:7), 6:1.

Đoković je tako izjednačio rezultat u okršaju Srbije i Češke, nakon što je u prvom meču Olga Danilović poražena od Markete Vondrušove.

O plasmanu Srbije u četvrtfinale odlučiće miks dubl.

Tokom neobičnog meča Đoković je prošao kroz uspone i padove.

Furiozno je krenuo, imao veliku prednost u prvom setu, ali uprkos tome, između petog i šestog gema pretio da neće nastaviti meč zbog jakih reflektora.

Ubrzo je osvojio prvi set, a odmah došao do brejka u drugom.

Delovalo je da žuri da što pre završi i obezbedi igranje dubla, ali je tada došlo do neshvatljivog pada. Počeo je da greši, a Lehečka je podigao svoj nivo, osvojio tri vezana gema i preokrenuo situaciju.

Pritisak je bio na Đokoviću, ali znamo da je on najbolji u takvim situacijama. Set je doveden do taj-brejka, a tamo je 31. teniser sveta ipak uspeo da šokira rivala i dođe do izjednačenja.

Na pauzi između dva seta, Đoković je tražio medicinski tajm-aut, tokom kojeg mu je prišao fizioterapeut i izmasirao desnu ruku.

Nije bilo lepo tako nešto videti, ali dobra stvar je da nije bilo posledica, odnosno da bolovi koje je najbolji teniser sveta osetio nisu uticali na njegovu igru.

Ekspresno je Novak došao do velike prednosti u odlučujućem setu i do pobede u prvom međusobnom okršaju sa Jiržijem Lehečkom.

