NOLE SVIMA OČITAO LEKCIJU IZ FER-PLEJA! Đoković poslao jaku poruku Nadalu, o Novakovim rečima bruji teniska planeta!

Španski teniser Rafael Nadal je imao trijumfalni povratak u Brizbejnu, pošto je savladao Dominika Tima sa 7:5, 6:1. On je odigrao takmičarski meč posle skoro godinu dana i pokazao da će biti itekako konkurentan ove sezone, iako se sve više govori o penziji.

Koliko mu ova pobeda znači je objavio i na društvenim mrežama:

- Veoma emotivan dan za mene. Sada kada sam se vratio u hotel mogu da podelim utiske i fotografije sa vama. Veoma sam srećan što sam imao priliku da se ponovo takmičim. Bilo je mnogo truda i rada da se vratimo. Bilo šta je moglo da se desi posle toliko vremena bez igranja profesionalnog teniskog meča. Zadovoljan sam kako je sve prošlo. Ništa se nije promenilo u vezi sa onim što sam govorio u poslednje vreme: Ovo je jedan korak, a pred nama je dug put. Prvi meč u skoro godinu dana koji je prošao dobro, iskreno, ali to je samo meč. Važno je da sam zdrav i ostao zdrav tokom celog meča. A moj cilj je da nastavim da uživam! Hvala mom timu, mojoj porodici i svim mojim navijačima koji su mi dali svu svoju podršku. Idemo - napisao je Nadal, a ubrzo se oglasio i njegov najveći rival Novak Đoković.

