PODSMEVAO SE NOVAKU I OPTUŽIVAO GA ZA LAŽI I PREVARU, A SADA MU IZLAZI NA CRTU! Potpuno je promenio priču?

Srbija će u četvrtfinalu Junajted kupa u sredu igrati protiv Australije. Prvi bi na teren trebalo da izađu Novak Đoković i Aleks de Minor (oko 10.00), a Australijanac je imao zanimljivu izjavu o najboljem teniseru planete.

De Minor, koji je trenutno 12. reket sveta, svojovremeno je žestoko kritikovao Đokovića, pa je tokom pandemije koronavirusa dospeo u centar pažnje kada se sa sunarodnikom Džejmsom Dakvortom podsmevao Novaku tokom ATP kupa.

Novak je, kao što već svi znate, političkim odlukama svojovremeno deportovan iz Australije i pored toga što je dobio medicinsko izuzeće da učestvuje na turnirima u "zemlji kengura", a tom prilikom je Dakvort na jednoj konferenciji za medije istakao:

- Kriterijumi su takvi, medicinski panel je nezavistan, ako je ispunio te kriterijume, treba mu omogućiti da dođe ovde.

Na njegove reči nadovezao se naredni Đokovićev rival, Aleks de Minor.

- To je baš politički korektno. Da...Kao što je Džejms mudro zborio. Rekao je prave stvari - rekao je De Minor sa podsmehom, pa je čak prasnuo u smeh.

Prošle sezone De Minor i Đoković su se sreli u osmini finala Australijan opena gde je Novak, i pored problema sa povredom, srušio Aleksa koji ga je optužio za laži i prevaru.

- Ne znam, recite vi meni kako je izgledao Novak na terenu? Mislim da se dosta dobro kretao, ne znam... Videli su svi šta se dešava poslednjih nekoliko nedelja i samo se o tome priča. Igrao sam danas protiv njega i ili nisam dovoljno dobar teniser da to iskoristim ili je igrao predobro. Bio je predobar u svakom smislu - ponovo je ironično prokomentarisao Đokovića i njegovu povredu zadnje lože De Minor.

Sada, pred meč koji bi trebalo da počne u 10 časova po srednjeevropskom vremenu, De Minor je okrenuo ploču i sve šokirao i iznenadio izjavom u kojoj je hvalio Đokovića.

- Novakov nivo nije tajna, on je neverovatan i, ako ćemo iskreno, verovatno, GOAT. Snažno je počeo sezonu, biće mi veoma teško, ali očekuje me izazov kojem se radujem. Nadam se da ću uspeti da pokažem šta mogu - rekao je on.

Da li je, posle ubedljivog poraza u osmini finala Australijan opena prošle godine (6:2, 6:1, 6:2) De Minor naučio da ne treba ljutiti Đokovića ili je samo počeo da poštuje najboljeg tenisera planete, ostaje da se vidi.

Autor: