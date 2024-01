POVREĐENI ĐOKOVIĆ DOŽIVEO ŠOKANTAN PORAZ! Australijanac surovo iskoristio Novakove probleme, Srbija pred ispadanjem

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, doživeo je neočekivan poraz od Aleksa de Minora.

Australijanac je igrao odlično i u dva seta (6:4, 6:4) je stigao do velike pobede protiv Srbina koji se mučio sa povredom desne ruke.

Australija sada ima prednost u susretu sa Srbijom, što znači da će Natalija Stevanović morati da pobedi Ajlu Tomanović i tako obezbedi da dubl odlučuje o plasmanu u polufinale.

Mučila je Novaka povreda desne ruke, imao je problem i sa sudijom i komunikacijom tokom prvog seta kada mu je zabranjeno da iskoristi medicinski tajm-aut.

Definitivno nije bio blizu svog najboljeg nivoa, dok je sa druge strane, Aleks de Minor igrao fantastično i surovo iskoristio činjenicu da Novak ima probleme iu ne igra najbolje što može.

Napravio je brejk u devetom gemu, a ubrzo je osvojio prvi set.

Borio se Đoković u drugom delu, izdržao do sedmog gema, kada je pretrpeo brejk, dok nije uspevao da preti na servisu protivnika.

Neverovatna je činjenica da je tek u poslednjem gemu na meču Đoković osvojio prvi poen na prvom servisu De Minora.

Ovo je možda i pobeda karijere za 12. tenisera sveta.

Drugi set:

4:6 - Kraj meča!

4:5 - Nije išlo glatko, ali Đoković je učinio ono što je morao. Nakon kratke pauze će imati poslednju priliku da se vrati u meč.

3:5 - Surov je Australijanac, osvojio je gem bez izgubljenog poena. Novak će servirati za ostanak u meču.

Tok meča:

Drugi set:

3:4 - De Minor je sada blizu pobede. Od 40:30 za Đokovića je stigao do brejk lopte, iskoristio ju je zahvaljujući duploj servis grešci. A, imajući u vidu koliko je bio siguran na svom servisu od starta meča, pred Novakom je izuzetno težak zadatak.

3:3 - Siguran je Australijanac, ovakvom igrom bi bio problem i za potpuno zdravog Novaka.

3:2 - I za ovaj gem je morao da se pomuči Đoković.

2:2 - Možda zvuči neverovatno, ali De Minor od starta meča nije izgubio nijedan poen kada je pogodio prvi servis. Osvojio je 23 takvih poena.

2:1 - Jasno je da neće biti lako Novaku, ali ukoliko povreda ruke ne bude veliki teret, Đoković je svakako sposoban da se u potpunosti vrati. Za sada ne igra blizu najboljeg nivoa.

1:1 - Uzvraća De Minor - as udarcem osvaja prvi gem drugog seta. Imao je Đoković 30:30.

1:0 - Posle svega što se dogodilo, ovo je dobar start drugog seta. Prvi gem u ovom periodu Novak je završio as udarcem.

Prvi set:

4:6 - Kraj seta!

Masirao je lekar Đokovićevu ruku između devetog i 10. gema, ali prvi set je ubrzo završen. De Minor je iskoristio šansu koja mu se ukazala, odigrao je dovoljno dobro da izađe na kraj sa Srbinom.

4:5 - Očigledno je da se Novak muči u ovim trenucima. Australijanac je lako stigao do tri vezane brejk lopte, Đoković je uspeo da spasi prvu, ali više od toga nije mogao.

4:4 - Lako je De Minor došao do izjednačenja nakon maratonskog gema.

4:3 - Osetio je Novak potrebu na startu ovog gema da se obrati sudiji Mohamedu Lajaniju. Prišao je stolici i u nekoliko rečenica rekao šta je želeo.

U sedmom gemu, najdužem od starta meča, videli smo i prve brejk lopte. De Minor je napao, Đoković odlično reagovao kod obe brejk šanse za rivala i na kraju osvojio gem koji je trajao više od 11 minuta.

Nakon što je završen gem, lekar je došao do srpskog tenisera zbog problema sa bolovima u desnoj ruci.

Međutim, Srbinu nije omogućen medicinski tajm-aut, zbog, kako stoje stvari, lošije komunikacije.

3:3 - Velika borba, sjajni poeni, ali teniseri koji primaju servis nemaju puno šansi da prete rivalu.

3:2 - Naterao je Novak rivala da mu aplaudira zbog bekhenda koji je završio na liniji. Odmah nakon toga usledio je viner iz forhenda za osvajanje petog gema.

2:2 - Nekoliko grešaka Đokovića u ovom gemu dovelo je do izjednačenja.

2:1 - Delovalo je da bi moglo da bude problematično kada je Australijanac stigao do 30:30, ali Novak je odličnim servisom osvojio naredna dva poena i stigao do drugog gema.

1:1 - Uzvraća De Minor i, kao i njegov rival, lako dolazi do gema koji je "otvorio" rezultat.

1:0 - Počelo je servisom Novaka Đokovića koji je bio prilično siguran na otvaranju meča. Imao je nekoliko odličnih udarca, a gem bez izgubljenog poena je završio sjajnom bekhend paralelom.

Uoči meča:

Nole je veliki favorit protiv Australijanca sa kojim se susreo samo jednom i savladao ga je u prvom grend slemu sezone prošle godine sa ubedljivih 3:0 (6:2, 6:1, 6:2).

Tada je De Minor optuživao Đokovića da lažira povredu, ali je sada okrenuo ploču i nahvalio je najboljeg tenisera planete.

- Novakov nivo nije tajna, on je neverovatan i, ako ćemo iskreno, verovatno, GOAT. Snažno je počeo sezonu, biće mi veoma teško, ali očekuje me izazov kojem se radujem. Nadam se da ću uspeti da pokažem šta mogu - rekao je on.

Za njima će na teren, ne pre 11.30, Olga Danilović i Alja Tomljanović. Nisu nikada međusobno odmeravale snage Olga i Alja, a prema trenutnom plasmanu na ATP listi veće šanse bi trebalo da se daju srpskoj teniserki koja je 121. naspram Australijanke koja se nalazi na 292. mestu. Ipak, kladionice više veruju u teniserku iz Australije, te je ona blagi favorit u ovom meču u kom nas, sasvim sigurno, očekuju velika uzbuđenja.

Nakon dva singla na programu je i dubl, a s obzirom na to da Australija ima specijaliste za dubl, Storm Hanter i Metjua Ebdena, za tim koji kao selektor predvodi Viktor Troicki, bolje bi bilo da pobedi u singlovima.

