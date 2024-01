TUŽAN KRAJ: Srbija eliminisana sa Junajted kupa! Ajla prejaka za borbenu Nataliju!

Australija je obezbedila plasman u polufinale.

Teniska reprezentacija Srbije eliminisana je od Australije u četvrtfinalu Junajted kupa.

Nakon što je Novak Đoković izgubio od Aleksa de Minora u prvom meču dana, Natalija Stevanović je doživela ubedljiv poraz od Ajle Tomljanović, koja ju je pobedila sa ubedljivih 2:0 (6:1, 6:1).

🇦🇺 Aussie! Aussie! Aussie! 🇦🇺



The home nation is through to the semi-finals in Sydney.#UnitedCup pic.twitter.com/tdjn6Wy65p