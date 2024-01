NIK KIRJOS NAPAO ATP ZBOG NOVAKA! Ne može da veruje šta je Đoković doživeo

Novak Đoković je posle 43 uzastopne pobede na australijskom tlu - tamo izgubio. A razlog zbog kog se to desilo - prilično je iznervirao tenisera koji je bio veliki Noletov kritičar, a sada mu je i više od običnog teniskog poznanika.

Nik Kirjos je burno reagovao kada je video da je Novak Đoković izgubio od Aleksa de Minora u Pertu, gde je, nedugo zatim, teniska reprezentacija Srbije eliminisana sa Junajted kupa.

Iako je Noleta pobedio njegov sunarodnik, australijski teniser, nije mogao da veruje da se ništa ne radi po jednom važnom pitanju koje je, po njemu, i dovelo do Noletove povrede.

Podsetimo, Đokovića je u Pertu mučio zglob ruke kojom drži reket, a iako on sam nije želeo da umanjuje zasluge De Minora u pomenutom meču, Kirjos nije želeo da se suzdržava.

Putem društvene mreže "Iks", donedavnog "Tvitera", poručio je sledeće:

- Promena loptica svake nedelje konačno je "stigla" i Novakove zglobove. ATP stvarno mora da uradi nešto povodom ovog problema. Igrači sve vreme pate. Uz to, oni ljudi koji misle da loptice nisu dovoljno veliki faktor da se sportista povredi... oni su neznalice. Opterećenje kroz koje prolaze lakat i ručni zglobovi tenisera tokom izuzetno naporne sezone je neverovatan - napisao je Kirjos.

Nedugo zatim dodao je i sledeće:

- Okej, i za one "novajlije" (Kirjos je iskoristio reč "noobs" koja označava početnike u nečemu, i to početnike koji nemaju nikakvu nameru da saznaju više o onome u šta su se upustili) koji misle da umanjujem uspeh Aleksa (de Minora), vi ste glupaci. On je paklen igrač i zaslužuje svaki uspeh koji mu se desi.

Podsetimo, posle Junajted kupa u Pertu, Đoković se, sa teniskom elitom, seli u Melburn gde će od 14. januara na Australijan openu braniti titulu, odnosno pokušaće da dođe do svog 11. trofeja na prvom velikom turniru u sezoni, a 25. kada se radi o grend slem peharima.

