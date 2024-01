KOLIKO JE NOVAK ZARADIO NA JUNAJTED KUPU? Rizikovao POVREDU zbog Srbije, poražen od De Minora, pa dobio OVOLIKO NOVCA!

Srbija je ispala u četvrtfinalu Junajted kupa od Australije, a poznato je i koliko je novca za ovaj rezultat zaradio Novak Đoković.

Na zvaničnom sajtu Junajted kupa jasno je definisan nagradni fond i on zavisi od ranga tenisera i teniserki na ATP listi, postignutih rezultata, ali i toga da li je u pitanju singl ili dubl.

Đoković je rizikovao povredu zbog Srbije, nije uspeo da savlada Aleksa de Minora, a za plasman u četvrtfinale ukupno je prihodovao 283.850 dolara. Čak 200.000 dobio je za samo učešće, pobede u singlu vrede po 38.325 dolara, dok ona jedna ostvarena u miks dublu vredi 7.200.

Svi teniseri od prvog do desetog mesta koji uzmu učešće na Junajted kupu automatski prihoduju 200.000 dolara, oni od 11. do 20. dobijaju 100.000, igrači od 21. do 30. pozicije bogatiji su za 60.000, od 31. do 50. mesta za 40.000, teniserima od 51. do 100. pripalo je 30.000, od 101. do 250. dobili su 25.000 dolara, dok je 20.000 dolara pripalo igračima koji su plasirani slabije od 251. mesta.

