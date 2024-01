ĐOKOVIĆ EMOTIVNO O DECI I TENISKOJ ZAOSTAVŠTINI: Kada putujem na duže SRCE MI SE SLAMA! Pamtite me po PETLJI!

Novak otvorio dušu.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković je u razgovoru sa Džimom Kurijerom otkrio po čemu bio voleo da ostane upamćen.

Nole je tokom Junajted kupa gde je učestvovao sa Srbijom i eliminisan u četvrtfinalu, govorio o svojoj karijeri, ali i otkrio još neke zanimljive detalje.

- Jedna od najboljih sezona u mojoj karijeri. Da smo osvojili Dejvis kup, verovatno bih rekao i najbolja. Sada je druga, odmah iza 2015. ili 2011. godine, i tada sam osvojio tri slema i mnogo turnira. Ciljevi su uvek veoma visoki, ali očekivati da sa 36 godina mogu sve to da postignem… Ne znam da li sam očekivao da osvojim tri slema i da igram još jedno finale, ali sigurno se uvek spremam za tako nešto kada pravim raspored na početku sezone. Bila je neverovatna godina. Počeo sam dobro u Australiji, kao i većinu sezona. Kada se tu osvoji trofej, to daje dodatni vetar u jedra, odmah se osećaš bolje u vezi sa celom godinom - rekao je Novak.



Pričao je o planovima za 2024.

- Biću iskren, tu sam podeljen. Uvek je deo mene, onaj dečak koji obožava tenis, zna samo za tenis i koji mu je posvetio ceo život. Taj dečak i dalje želi da nastavi. S druge strane, otac sam dvoje dece, daleko sam od porodice… Svaki put kada putujem na duže, to mi slama srce. Uvek razmišljam o tome koliko dugo bi trebalo da igram, koliko turnira da igram, da li je vredno toga… Počeo sam ovu godinu uobičajeno – došao sam rano u Australiju, volim da igram ovde, ovde sam pravio najveće uspehe u karijeri na grend slem nivou. Posle toga, zaista ne znam. Obično imam jasan raspored gde želim da igram, šta su ciljevi – sada znam da su to slemovi i Olimpijske igre, ali osim toga, nemam pojma koje turnire ću igrati ili neću igrati. I dalje sam gladan, i dalje želim da se nadmećem, i dalje mogu da trčim satima, ali sada je više do emotivnog aspekta – šta je prioritet? Tenis je bio prioritet više od 20 godina, u stvari 30 godina, ne želim da propustim previše trenutaka sa svojom decom - dodao je Đoković.

Sve je počelo u Australiji 2008. godine kada je reč o slem titulama.

- Kada gledam neke snimke iz 2008. godine, igrao sam drugačijim reketom. Bio je to brz reket, onaj koji se obično koristi za vrlo agresivan stil igre i izlaske na mrežu. Moja pozicija na terenu i pozicija na riternu bile su veoma blizu osnovne linije tada, a sada malo kombinujem. Nekada sam blizu, nekada se udaljim iza osnovne linije. Što sam stariji, to sam svesniji da moram da čuvam energiju i da više razmišljam taktički i strateški kada je reč o pozicioniranju na terenu - ističe najbolji u istoriji, te na pitanje ko bi pobedio u finalu AO, Novak iz 2008. ili Novak iz 2024, rekao sledeće:

- Onaj iz 2008. bi bio gladan kao vuk, to je sigurno. Bio bi to mlad momak, iritantan momak za 36-godišnjeg mene. Iskustvo je na strani starijeg. Bio bi to dobar meč, ali mislim da bi 36-godišnjak pobedio zbog trenutaka najvećeg pritiska.

Upitan je šta bi voleo da bude njegova teniska zaostavština.

- Dobro pitanje. Voleo bih pre svega da budem zapamćen kao neko ko je upotrebio svoju platformu, status i uticaj vrhunskog igrača, da pomogne da se poboljšaju tenis i životi kolega tenisera. To mi zaista daje energiju da nastavim... To mi je jedna od velikih želja. Naravno, voleo bih i da budem zapamćen kao neko ko je posvetio ceo život tenisu, igrao sa srcem i sa petljom, i ko je ostavio sve što ima na terenu. Nadam se i da sam inspirisao mnoge mlade ljude da se uhvate reketa. I još nekoliko drugih stvar - zaključio je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.



