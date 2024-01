Održan žreb za AO: Đoković saznao potencijalne rivale na putu ka tituli

Doduše, i dalje ne zna ko mu je rival u 1. kolu

Najbolji svetski teniser Novak Đoković saznao je prvog rivala na ovogodišnjem Australijan openu i na otvaranju pomenutog takmičenja igraće protiv kvalifikanta/laki luzera!

Đoković brani titulu i juri svoj 25. Grend slem, a takmičenje u Melburnu će se održati od 14. do 28. januara. Podsetimo, na njemu neće biti Rafaela Nadala koji se povukao zbog povrede.

Ukoliko prođe u drugu rundi, a ne bi trebalo da bude problema, Đoković će tamo igrati protiv boljeg iz duela Popirin - Polmans.

Tomas Ečeveri je potencijalni rival u 3. rundi, ali tu su i Endi Mari i Gael Monfis koji vrebaju. Ben Šelton i Adrian Manarino su u četvrtoj, Novak bi u četvrtfinalu mogao da naleti na Stefanosa Cicipasa ili Tejlora Frica.

Zatim i na Janika Sinera ili Andreja Rubljova u polufinalu i eventualno na Karlosa Alkaraza u finalu. Uz Španca, tu su još Danil Medvedev i Aleksander Zverev.

Alkaraz će na startu igrati protiv Rišara Gaskea, Medvedev čeka kvalifikanta, Siner neće imati lak posao protiv Botika van de Zandšlupa, dok Cicipas "udara" na Matea Beretinija.

