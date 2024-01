(UŽIVO) NOVAK JURI POLUFINALE! Đoković u VELIKOM PROBLEMU! Nestvarni Amerikanac osvojio drugi set

Novak Đoković juri novo polufinale Australijan opena! Protivnik srpskog tenisera u meču četvrtfinala je Tejlor Fric.

Tok meča:

Treći set:

1:0 - Sjajno Novak otvara treći set. Odlično je odigrao u ovom gemu, i na samom kraju usledio je as!

Drugi set:

4:6 - Nažalost, sada jeste... Tejlor Fric igra nestvarno i osvaja drugi set!

4:5 - Namučio se Đoković u ovom gemu, bilo je 15:30 u jednom momentu, ali Fric na svu sreću nije uspeo da sada završi posao u drugom setu!

3:5 - Pa ovo je nestvarno! Ovo je definitvno jedna od najboljih partija Tejlora Frica u karijeri! I ponovo je Novak imao tri prilike za brejk, ali ovaj čovek jednostavno to ne dozvoljava!

3:4 - Još jedan lak gem za Đokovića, ali ne valja to što je dozvolio brejk na početku seta...

2:4 - Nastavlja Fric sa sjajnom igrom u drugom setu! Ponovo je Novak imao priliku za brejk, ali Amerikanac uspeva da se odličnim situacijama izvuče iz nezgodne situacije!

2:3 - Novak sada isto to čini... Opustio je Đoković ruku i uzima gem sa "nulom". Zaista sjajan meč gledamo u Melburnu!

1:3 - Sjajno servira Fric danas, što mu omogućava da bez većih problema osvaja "svoje" gemove!

1:2 - Ovo je i te kako potrebno! Đoković osvaja gem bez izgubljenog poena...

0:2 - Šteta... Imao je Novak šansu da odmah uzvrati istom merom, ali je Fric spasao brejk loptu i osvojio gem na svoj servis!

0:1 - Ovo ne valja! Novak je izgubio brejk na startu drugog seta!

Prvi set:

7:6 - Tako je, bre! Novak je uz dosta muke osvojio prvi set! Zablistao je Đoković u taj-brejku i konačno slomio otpor nezgodnog Amerikanca!6:6 - Imao je Fric dve set lopte koje nije uspeo da iskoristi, pa ćemo pobednika prvog seta dobiti posle taj-brejka!

5:5 - Veliko olakšanje... Bilo je 30:30 u jednom momentu, ali je Novak uspeo sjajnim servisima da veže dva poena i uzme gem!

4:5 - Pa, ovo je neverovatno! I u ovom gemu je Novak imao priliku za brejk, ali mu tvrdi Fric ponovo to ne dozvoljava!

- Novak ima veliku podršku na današnjem meču!

4:4 - Siguran je i ovog puta bio Novak na svom servisu!

3:4 - Amerikanac prilično sigurno deluje na terenu, i ono što je evidentno, jeste da je pred Noletom izuzetno težak zadatak!

3:3 - Novak je u ovom gemu upisao prvi as i bez većih problema poravnao rezultat u gemovima!

2:3 - Služi servis Frica na današnjem meču, u ovom gemu za razliku od prethodna dva, Novak Đoković nije imao priliku za brejk!

2:2 - Odlično igra Fric od samog starta, dok je Đoković za nijansu bolji i uspeva da osvoji još jedan gem na svoj servis!

1:2 - Još jedan neverovatan gem za američkog tenisera! Ponovo je Đoković imao tri brejk lopte, bilo je 0:40 ali je usledila ludačka serija Frica koji je uspeo sa pet vezanih poena da se vrati iz gotovo nemoguće situacije!

- Novak zaigrao fudbal pre početka meča!

1:1 - Posle uzbudljivog prvog, ovaj gem je trajao znatno kraće! Novak je bez izgubljenog poena osvojio gem, te je sada 1:1

0:1 - Ako se po jutru dan poznaje... Gledamo žestoku borbu od samog starta, Novak je imao tri brejk lopte ali nije uspeo da u ranoj fazi meča dođe do prednosti! Šteta! Inače, ovaj gem je trajao 16 minuta i 25 sekundi

Spektakl samo što nije počeo...

