UŽIVO! ĐOKOVIĆ - SINER: Novak na korak od ispadanja sa Australijan opena! VELIKA BORBA U TREĆEM SETU

Novak Đoković i Janik Siner sastaju se u polufinalu Australijan opena, a sva dešavanja sa ovog meča možete pratiti uz naš lajv blog.

UŽIVO PRENOS:

Novak Đoković - Janik Siner 1:6, 2:6, 4:3

4:3 - Dobar i Đoković pri svom početnom udarcu, ali potrebno je i još više od toga. Srpski as mora da pritisne servis Janika...

3:3 - Novi rutinski servis gem za Italijana. I to ponovo bez izgubljenog poena.

3:2 - Konačno je ovo pravi Novak! Gledamo Đokovića onakvog na kakvog smo navikli u ovim mometima. Servis gem koji lagano dobija.

2:2 - Šteta! Poveo je Đoković 30:0, ali od tog momenta Siner preuzima "igru". Najbliži brejku od početka meča bio je Novak...

2:1 - Servis je počeo da funkcioniše u igri Đokovića, a onda i ostali udarci. Nadamo se samo da nije kasno.

1:1 - Moramo da priznamo da Siner igra verovatno i jedan od najboljih mečeva u karijeri. Neverovarno je dobar u svim segmentima. Osvaja novi servis gem sa nulom.

1:0 - Imao je Siner brejk loptu... Srećom Novak je od tog momenta odigrao nekoliko fantastičnih udaraca i sačuvao svoj servi.

TREĆI SET

2:6 - Voleli bismo da je ovo ružan san, ali nije. Siner razbija Đokovića. U oba seta je napravio čak po dva brejka viška. Drugi set je trajao samo 37 minuta!

2:5 - Debakl Đokovića! I u ovom setu Siner dolazi do dva brejka prednosti. Oni koji su prespavali ovaj meč, doneli su pravu odluku. Bar za sada.

2:4 - Mnogo daleko je Novak od brejka. Dovoljno govori podatak da i dalje nije imao brejk loptu u ovom meču. Ponovo je gem završen sa nulom na kontu Đokovića.

2:3 - Nije bilo problema za Đokovića u ovom servis gemu. Odlični servisi, ali Janik i dalje ima brejk viška u drugom setu.

1:3 - Ne vredi! S nulom osvaja gem teniser iz Italije. Kao neki ružan san deluje ovo što se dešava u Melburnu u ovim momentima.

1:2 - Brejk! Ponovo jako, jako slab servis gem za Đokovića. Siner fantastično riternira.

1:1 - Bilo bi dobro da i Janik malo padne u igri jer je za sada apsolutno perfektan. Služe ga svi udarci, servis mu je odličan.

Nadamo se da Novak neće razočarati ovu navijačicu:

1:0 - Dobri servisi za Đokovića i lako dobijen početni gem u drugom setu (sa nulom). Idemo dalje! Prvi deo igre polako zaboravljamo.

Ne pamtimo da je Novak izgubio set za samo 35 minuta na nekom gren slem turniru...

A lightning fast start from @janniksin ⚡



The Italian 🇮🇹 captures the first set 6-1. #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/SYMCmyJtk6