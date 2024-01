ĐOKOVIĆ ELIMINISAN SA AUSTRALIJAN OPENA! Neverovatni Siner u finalu

Težak poraz Novaka Đokovića kakav Australija ne pamti! Janik Siner pobedio je najboljeg tenisera svih vremena sa 3:1 (6:1, 6:2, 6:7, 6:3) u polufinalu Australijan opena.

Ovo je prvi put u istoriji da je Novak izgubio polufinale u Melburnu.

Kao što i rezultat govori na terenu je u većem delu meča postojao samo jedan igrač, a to je bio Janik Siner. Italijan je igrao neverovatno. Nije bilo nijedne slabe tačke u njegovoj igri, a kada na to nadovežemo da Novaku nije bio dan...

Đoković je igrao ispod svog nivoa. Uostalom, podatak da je prva dva seta izgubio za samo 74 minuta dovoljno govori. U oba seta Siner je imao po dva brejka viška!

Ceo meč, Đoković nije napravio nijedan brejk, nije čak došao ni do brejk lopte. To deluje kao neki košmar, ali nažalost, to je slika ovog jutra sa Melburn parka.

Čak i kada je Novak na volšeban način osvojio treći set, nije delovalo da je moguć veliki preokret. Spasio je Đoković jednu set loptu u trećem setu, ali zato u četvrtom to već nije mogao. Potpuno zaslužena, pa čak i ubedljiva, pobeda Sinera.

Uz sve to, čudno je bilo što Novak praktično nije imao ni komunikaciju sa svojim boksom, nije imao ni neke posebne reakcije, delovalo je kao da je upao u Sinerovu "mašinu".

Bez obzira na ovaj poraz, Đoković ostaje prvi na ATP listi i posle Melburna, ali nažalost ništa od nove titule u Australiji i nove recke u koloni - gren slem turniri.

U drugom polufinalu Australijan opena od 9.30 sastaju se Medvedev i Zverev.

Evo kako je izgledao tok meča:

Novak Đoković - Janik Siner 1:6, 2:6, 7:6, 3:6

3:6 - Kraj meča! Siner potpuno zasluženo ide u finale.

3:5 - Siner se čuva za svoj servis. Bez izgubljenog poena gem osvaja Novak.

2:5 - Ne može mu niko ništa! Siner kada servira, utisak je, ni dva igrača na drugoj strani ne bi mu mogla ništa.

2:4 - Đoković lako dolazi do gema na svoj servi. Potreba je Novaku hitan brejk...

1:4 - Došao je Novak dva puta do 40:40, ali ne i brejk lopte. Siner je tada neverovatno dobro servirao i uzeo veoma bitan gem.

1:3 - Šok! Brejk za Sinera! Nije Novak odigrao dobro ključne poene u ovom gemu. Loš izboru ključnih udaraca...

1:2 - Neće, pa neće. Mada, Siner u Australiji ispaljuje katapulte. Izgubio je samo dva puta svoj servis u dosadašnjih pet mečeva.

1:1 - Tri brejk lopte spasava Novak! Bilo je dramatično, pošto je Italijan bio jako blizu brejka... Srećom, Đoković je bio najbolji u tim momentima.

0:1 - Moraćemo da sačekamo još na prvu brejk loptu. Siner lagao osvoja svoj servis gem.

Nadamo se da ćemo u ovom delu igre videti prvu brejk loptu na servis Sinera. Vreme je.

ČETVRTI SET

Siner je imao meč loptu u taj-brejku, ali je Novak tada bio najbolji. Spasio je meč loptu, a onda uzeo dva vezana poena i došao do seta! Čudesan povratak u meč!

