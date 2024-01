ŠOK ODLUKA EHF posle KONTROVERZNOG GOLA: Odbijena žalba Šveđana: Sudije nisu dužne da gledaju snimak!

Krovna organizacija evropskog rukometa (EHF) odbila je zvaničnu žalbu koju je reprezentacija Švedske podnela nakon kontroverznog gola Elaima Prandija koji je doneo Francuzima produžetak u polufinalu Evropskog prvenstva.

Francuzi su savladali Šveđane posle produžetka rezultatom 34:30, a meč je obeležio jedan od najkontroverznijih golova u istoriji ovog sporta.

Švedska je bila na korak od trijumfa, međutim, u poslednjoj sekundi utakmice napravii su prekršaj, pa je Francuzima ostalo da izvedu udarac iz izuzetno teške pozicije, sa 10-ak metara udaljenosti od gola rivala.

Tada je Prandi uspeo da napravi neviđeno čudo. Bacio se u stranu, raspalio pored živog zida i na spektakularan način zatresao mrežu za produžetak. U nastavku Švedska jednostavno nije uspela da se oporavi od šoka, Francuzi su uspeli da se odlepe i na kraju izbore plasman u finale.

Nakon meča podigla se velika bura u rukometnoj javnosti zbog gola Prandija. Ispostavilo se da je gol koji je postigao za produžetak bio neregularan, pa su Šveđani odmah uložili žalbu EHF-u.

It's not a discussion. The goal was illegal. pic.twitter.com/s7C89haaDR