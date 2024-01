'LAKO SAM MOGAO DA ODEM DRUGIM PUTEM'! Novak Đoković nikad EMOTIVNIJI o detinjstvu!

Polufinalista Australijan opena i rekorder po broju titula u Melburnu evocirao uspomene na detinjstvo.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković je u polufinalu Australijan opena izgubio od kasnijeg osvajača turnira Italijana Janika Sinera, dok je tokom razgovora sa Karlom Stefanovićem u emisiji "Today Show" evocirao uspomene na svoj početak karijere u veoma teškim uslovima.

- Prošli smo kroz dva rata, embargo od 1992. do 1996. godine, kada nijedan srpski sportista nije mogao da učestvuje na međunarodnim takmičenjima. Bila su to izazovna vremena, ali me je to očvrsnulo. Lako sam mogao da odem drugim putem, međutim, mislim da je moja sudbina bila da igram tenis i ostvarim velike rezultate - rekao je Đoković.

Srpski as je je naglasio da je bombardovanje njegove države, od strane NATO alijanse, imalo jak uticaj na njega.

- Imao sam 12 godina u vreme kada je dva i po meseca non-stop trajalo bombardovanje. Ponekad se setim toga, najčešće kad čujem vatromet jer me on podseti na eksplozije bombi. Nije prijatno, to je verovatno trauma. Mislim da je i to povezano s činjenicom da ne odustajem - istakao je Nole i nastavio:

- U Srbiji postoji izreka: možete da nam ubijete telo, ali ne i dušu. Verujem u to. Pogledajte koliko je tenisera u istoriji ostvarilo ono što sam ja uspeo? Ne govorim to da bih se hvalio, već samo želim da se podsetim i shvatim šta sam uradio - konstatovao je vlasnik 24 Grend slem titule.