Dimitrov prošao u finale Majamija, pa emotivnom porukom najavio povratak među 10 posle više od pet godina

Bajka Grigora Dimitrova u Majamiju nema kraj. Do ponedeljka dvanaesti igrač planete je posle skoro 160 minuta borbe porazio Aleksandra Zvereva 2-1, po setovima 6:4, 6:7, 6:4 i tako se plasirao u drugo finale turnira iz Masters kategorije na poslednja tri ovakva takmičenja.

Nije sve išlo tako glatko protiv Nemca, koji je prvi propustio brejk priliku u petom gemu meča, da bi u desetom iskoristio svoju jedinu šansu i poveo.

Drugi set protekao je bez brejka, rivali su stidljivo čuvali svoj servis, da bi nakon tajbrejka u kom je poveo sa 6:2 Zverev iskoristio treću set loptu za poravnanje.

Treći period meča bio je kao preslikan u odnosu na prvi. Jedina razlika je bila ta što je Nemac prvi servirao, pa je u četvrtom gemu umalo došao do kapitalne prednosti. I opet, kada to nije učinio usledila je kazna i brejk u sedmom gemu, što je bilo dovoljno za pobedu.

Dimitrov se tako po prvi put nakon novembra 2018. vratio među deset igrača na svetu, pa će od ponedeljka biti minimalno deveti na ATP listi.

Grigor je posle trijumfa bio izuzetno emotivan:

- Šta god da kažem, to nije dovoljno. Za mene... Ja se borim svoje bitke. Trčim svoju trku. Sve to dolazi s radom koji svi zajedno uložimo kao tim. Ja sam na veoma različitom putu u svom životu i karijeri. Mnogo je urađeno. Mnogo posla. Mnogo svega što je tome prethodilo. Zato ne želim previše da se vraćam unazad. Nema razloga za to - istakao je i nastavio:

- Nastavio sam da verujem. Nastavio sam da napredujem. Nastavio sam da imam veru u sebe. Kad nisam dovoljno verovao u sebe, ceo tim oko mene me konstantno gurao u pravom smeru. Imala sam vrlo dobru disciplinu. Moja porodica je bila uz mene. Svi bliski prijatelji... Sve je ljubav na krajudana. Ovo je samo šlag na torti - izjavio je Dimitrov.

Bugarin je krajem prošle godine u finalu Mastersa u Parizu poražen od Novaka Đokovića, dok je najveći uspeh karijere ostvario u Sinsinatiju 2017. pobedom protiv Nika Kirjosa u finalu.