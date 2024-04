NOVAK JE U ČETVRTFINALU MONTE KARLA! Đoković se MUČIO, ali ipak slomio žilavog Muzetija (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastsersa u Monte Karlu.

Đoković je savladao Italijana Lorenza Muzetija sa 2:0, po setovima 7:5, 6:3.

Novak nije dobro ušao u meč, izgubio je prvi gem na svoj servis.

Italijan je čuvao prednost do osmog gema, kad je Đoković proigrao i vratio brejk.

Srpski as je zaigrao kako ume i u 12 gemu napravio još jedan brejk za 7:5 u prvom setu.

Na krilima sjajnog finiša prvog seta Novak je ušao u drugi.

Napravio je brejk za 2:0 i činilo se konačno slomio otpor Italijana , ali onda kreće serija brejkova.

Italijan dva puta u trećem i sedmom gemu uzima servis Novaku, ali Đoković odmah odgovara u čevrtom i osmom gemu istom merom.

Potom Đoković bez izgubljenog poena uzima svoj gem servis za plasman u četvrtfinale.

DRUGI SET

6:3 - KRAJ! Đoković bez izgubljenog poena osvaja svoj gem servis za plasman u četvrtfinale Monte Karla!

5:3 - BREJK! Ponovo Novak najbolji kad je najteže. Muči se po sparnom vremenu,ali je smogao snage i uzvratio udarac Italijanu. Đoković servira za pobedu!

4:3 - Brejk! Italijan drugi put u ovom setu vraća brejk Novaku. Đoković je imao 40:15 i očekivalo se da rutinski privede gem kraju,Ali Italijan koristi loš servis Đokovića, vezuje četiri poena i vraća brejk.

4:2 - Šteta! Đoković je imao lepu priliku da prelomi meč. vodio je 30:15. Ali se Museti dobrim servisima izvukao.

4:1 - Novak bez problema uzima svoj gem servis.

3:1 - Novak se namučio u ovom gemu. Spasao je brejk loptu, a onda dobrim servisom osvojio gem.

2:1 - Uzmi servis gem Muzeti, ali i dalje je u minusu od jednog brejka. Dva slaba udarca koštala su Đokovića gubitka ovog gema...

2:0 - Brejk! Ovo je već "ozbiljna" prednost za srpskog tenisera. Set i brejk viška. Lorencu je potpuno stao servis, ali u dobroj meri to je i zbog Novaka koji sjajno riternira...

1:0 - Italijan je poveo 30:0 na servis Đokovića, ali je od tada izgubio sve poene.

PRVI SET

7:5 - Idemooo! Novak osvaja prvi set! Muzeti je duplom servis greškom izgubio prvi deo igre. Međutim, činjenica je da je Đoković zaigra fantastično u drugom delu prvog seta.

6:5 - Servis funkcioniše sve bolje. Posle uvodna dva-tri servis gema procenat prvog servisa mu je bio 36%, a sada je preko 65%.

5:5 - Šteta... Delovalo je da Đoković može do prvog seta, posebno je jer Muzetiju opao procenat prvog servisa, Italijan se "provlači", za sada.

5:4 - Dolazi Novak na gem od osvajanja prvog seta. Muzeti je pružio jak otpor u ovom gemu, ali posle 40:40, gubi oba poena i dolazi u tešku situaciju.

4:4 - Brejk! U ovom servis gemu, Novak je posle 40:00 za Muzetija, stigao do 40:40, a zatim i brejka! Kakav povratak u meč! Nekoliko vrhunskih poena za svetskog broja jedan.

3:4 - Nije bilo lako ni u ovom gemu. Polako Novak počinje da pogađa i bekhendom...

2:4 - Sa nulom servis gem za mladog tenisera iz Italije. Njegova igra je na vrhunskom nivou u ovoj fazi meča.

2:3 - Provukao se Novak u ovom gemu. Imao je Muzeti brejk loptu, ali u tim momentima Đoković je bio odličan.

1:3 - Italijan odličan za sada. Novak je došao do 30:30 u ovom gemu, ali nije mogao ni do brejk lopte. Odličan drop šut Muzetija, rešio je gem.

1:2 - Ovo je već daleko bolje. Prvi gem za Novaka na današnjem meču. Potrebno je više strpljenja u Đokovićevoj igri, brzanje nije recept protiv nezgodnog Italijana.

0:2 - Nije dobro. Kao da najbolji teniser sveta nije očekivao da će Muzeti ovako jako ući u meč. Đoković je imao dosta grešaka u prva dva gema.

