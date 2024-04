Provocirao Novaka, pa mu postavio nezgodno pitanje! Đoković imao spreman odgovor: Ako ti neko radi nešto loše - odbrani se!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu pobedivši Lorenca Muzetija (7:5, 6:3), ali možda rezultat na kraju ne svedoči koliko je Italijan bio opasan. To se posebno odnosi na početak meča kada je Museti imao prednost brejka, međutim postavljalo se pitanje kada će Nole "prebaciti" u sledeću brzinu.

Ispostavilo se, pokretačka snaga bila je publika koja je počela da zviždi Đokoviću samo zato što je proveravao trag loptice. To je naljutilo Đokovića koji je počeo da se smeje i traži od publike da još više zviždi, a kao što obično biva - tada je zaigrao bolji tenis i potom im je posvetio pobedu. Nakon meča, novinar koji ga je prethodno provocirao pitanjem o italijanskim teniserima, sada je na konferenciji za medije konstatovao da smo to videli "milion puta", pa se ispravio i ublažio da je bar "hiljadu puta istu stvar uradio Đoković, a da je 999 puta pobedio posle toga".

"Da, dobro si opisao, energiju pretvorim u nešto što je za mene konstruktivno. Ne tražim ja nevolju sa publikom, ne tražim da zvižde, pa da reagujem. To nije moj mentalitet. Ali ako reaguju kako mislim da ne zaslužujem i da nije fer, ili objašnjivo na neki način, ja ću im odgovoriti. Odrastao sam uz takav mentalitet, ako ti nešto loše radi - odbrani se", rekao je Đoković.

"Zavisi da li ću postati opušteniji ili koncentrisaniji. Pokušavaš da dođeš do svog najboljeg tenisa, sada je Muzeti bio bolji, nisam bio zadovoljan, dominirao je i to sa publikom se desilo u pravom trenutku. Opustilo me je na neki način, nasmejao me je, a onda sam dirigovao simfonijom", dodao je raspoloženi Đoković na konferenciji za medije koji isprva nije hteo ni da pravi bilo kakvu famu oko "interakcije" sa navijačima.

Podsetimo, Novak Đoković danas od 14.30 igra četvrtfinalni meč u Monte Karlu protiv Aleksa de Minora, tenisera koga vrlo dobro poznaje i koji vrlo dobro zna da ne sme više da "proziva" Noleta, kao što je to radio u Australiji tokom deportacije. Ukoliko prođe, Novaka u polufinalu čeka bolji iz duela Umbera i Ruda.