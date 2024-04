VAJDA O RASKIDU SARANJE ĐOKOVIĆA I IVANIŠEVIĆA: Nisam to očekivao, moguće da je ovo razlog!

Bivši trener Novaka Đokovića, sa kojim je počeo da ostvaruje najveće moguće uspehe i sa kojim je sarađivao od ranih dana svoje karijere - Marjan Vajda, dao je intervju za Ubitenis, novinaru Ubaldu Skanagati.

Vajda trenutno radi u Teniskoj akademiji Muratoglu, gde prati neke od najtalentovanijih klinaca koji su registrovani u njegovoj neprofitnoj organizaciji za tenis u Slovačkoj, za decu od 10 do 15 godina.

On je istakao da je iznenađen raskidom saradnje između Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića i ističe da je moguće da se Ivanišević umorio od pritiska.

- Nisam očekivao da će se razići, iskreno, saznao sam o svemu, kao i drugi, iz novina, tako da sam mišljenje mogao da formiram samo na osnovu tih informacija. Iznenadio sam se jer je Novak poslednjih godina bio sa njim jako dobar. Pričao sam i ranije da treneri takođe osećaju strašan pritisak i moguće je da se Ivanišević od toga umorio. Recimo, u fudbalu niko ne traži pojedinca da ga okrivi, niko ne pita da li je trener pogrešno pripremio meč. Dok u tenisu čim igrač izgubi, odmah se prst krivice upire u trenera - istakao je Vajda u podkast "Ubitenis".

Prokomentarisao je i to što Novak sada ima drugačiji kalendar u odnosu na ostale tenisere i da manje igra, sa koncentracijom na najvažnije turnire.

- Mislim da Novak pokušava da se prilagodi i nađe pravi balans. Sada ne može da pomisli da igra sve turnire kao nekada. Kalendar je prepun, mora da bira. Velika motivacija za njega ostaju Grend slemovi i Olimpijske igre. Tako da mora da nađe vremena da se pripremi, da dobro trenira, ali ne može da zamisli ima istu koncentraciju na druge turnire. Mislim da je pravo pitanje da li će ovaj novi metod ipak uspeti da ga natera da pobedi.

- Jer ako igrate manje turnira, možda ćete stići manje spremni od onih koji su igrali više od vas. Ali Novak zna kako to da radi, veoma je inteligentan i niko od novih vrhunskih igrača nema njegovo iskustvo, jednostavno zbog godina. I prošle godine je propustio nekoliko turnira poput Indijan Velsa i Majamija, ali je potom osvojio Rolan Garos, stigao do finala Vimbldona i osvojio US Open. Tako da mislim da nije završio sa pobedom i ove godine će to još jednom dokazati .

Vajda smatra da je trenutno Janik Siner najbolji igrač i da su velike šanse da ubrzo postane broj 1.

- Rekao bih da je Janik Siner trenutno najbolji. Igrao je impresivan tenis tokom prošle godine i nastavlja da napreduje, održava svoj nivo na visokom nivou. Mislim da je veliki favorit da postane svetski broj 1. Takođe smatram da je Alkaraz veoma jak, ali je siner sigurno najviše fokusiran da dođe do vrha u ovom trenutku.