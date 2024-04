Nina Tepić – mlada teniska nada koja osvaja Evropu

Veliki uspeh naše mlade teniserke iz Beograda! Trenutno je 8. na evropskoj rang listi za njeno godište.

Nina Tepić je državni prvak Srbije do 12 godina, četvrta je za zimsko dvoransko Državno prvenstvo Srbije. Nina se nalazi u timu je reprezentacije Srbije sa godištem do 14 godina a sada je osvojila drugo mesto na turniru Tennis Europe u Zagrebu.

Na nedavno završenom turniru koji se igrao u Zagrebu, dvanaestogodišnja teniserka Nina Tepić je drugoplasirana na Mladost Grill Open, poznatog Tennis Europe turnira 2. ranga uzrasta do 14 godina. Ninu Tepić je u završnom susretu savladana od strane Sophia Santos (6:2, 6:2), koja je više od godinu dana starija protivnica.

Nini je san da postane najbolja srpska teniserka, i taj put iako je dugačak, ona ga uspešno kroči. Vrednim radom, mnogobrojnim osvojenim trofejima i brojnim medaljama, Nina Tepić poslednjih godina dokazuje na svakom turniru da je blistava teniska karijera pred njom.

Nina sada trenira u “Akademija Tipsarević” i oni veruju u nju gde je njen talenat došao do izražaja. Ninin teniski trener, Darko Plavetić, prepoznao je od samog početka njen potencijal i zajedno skoro svakodnevno treniraju do ostvarenja tako velikog sna.

Počeci njene karijere

Nina je sa samo šest godina počela da trenira tenis. Još kao dete bila je spremna na odricanja i žrtve, te su njeni roditelji rešili da joj pruže svu pomoć ka ostvarenju svojih snova u “belom sportu”. Tenis je njen način zivota i ljubav prema tenisu rasla je iz dana u dan. Na pitanje zašto voli tenis, Nina je odgovorila da je to zbog njenog idola, Novaka Đokovića.

Dosadašnji uspesi

Sa samo deset godina osvojila je Otvoreno prvenstvo Beograda za uzrast do 12 godina i zatim je dospela na prvo mesto na rang listi srpskih teniserki uzrasta do 12 godina.

Iste godine zablistala je u Poreču, na Tennis Europe turniru do 12 godina, osvojivši zlato u obe konkurencije, singlu i dublu!

Sledećeg vikenda na turniru Masters Teniskog Saveza Beograda do 12 godina šampionski pehar otišao je u ruke naše Nine.

Odmah sledećeg meseca Nina je bila pobednica OP Novog Sada (I kategorija) do 14 godina kao i što je bila pobednica Prvenstva Beograda za devojčice do 14 godina. Krajem godine na Otvorenom prvenstvu Pančeva za juniorke do 16 godina, Nina je bila drugoplasirana. Ta godina završena sa Masters do 12 i 14 godine koje su pripale Nini Tepić (Novak).

Čestitamo Nini na dosadašnjem postignutom uspehu! Kao i do sada, pratićemo njene uspehe i ubuduće.

Autor: