Ko je stvarno pogodio Đokovića u glavu? Italijani tvrde da je flaša ispala dečaku iz ranca, snimak pokazuje drugačije

Kada se malo bolje pogleda video snimak, dolazimo do zaključka da nije baš dečak u pitanju. Italijani tvrde jedno, ali se može videti nešto sasvim drugo.

Prema saopštenju turnira, Srbin je dobro, dobio je lekove i vratio se u hotel, te nema razloga za zabrinutost.

Videlo se da je flašica ispala navijaču iz ranca i delovalo je da nije namerno pogodio Novaka.

Ali kada se pogleda bolje – deluje baš i da se ne radi o dečaku.

Pogledajte i sami.

Novak Đoković je podvrgnut odgovarajućim lekovima i već je napustio "Foro Italiko" da bi se vratio u hotel. Nema razloga za zabrinutost povodom njegovog stanja.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



