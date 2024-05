Neurolog zabrinuo izjavom o Đokoviću: Dobio je udarac u ključni deo mozga, ovo je neophodno da se uradi (FOTO)

Jedni ga napadaju, drugi ga brane i obe strane tvrde da su u pravu, ali činjenica je da Novak Đoković nije bio sav svoj otkako mu je na glavu pala metalna bočica u Rimu!

Na prvi pogled se sve čini bezazleno, ali priznati američki neurolog, doktor Šon Mulen, ističe da je ta bočica i te kako mogla da utiče na Đokovića.

Mulen radi na Univerzitetu u Ilinoisu i na društvenim mrežama je poručio:

- Nedavno sam analizirao incident koji uključuje tenisku zvezdu Novaka Đokovića koji je slučajno pogođen u glavu nečim što se čini kao delimično puna čelična bočica vode. Da bismo razumeli fizički udar, koristio sam veštačku inteligenciju kako bih izračunao silu bočice koja je udarila u Novakovu glavu. Proračuni sugerišu da je bočica, koja je pala s dva metra s minimalnom inicijalnom silom, udarila silom oko 79,2 Njutna, a to je kao da pas srednje veličine skoči na vas - rekao je pomenuti neurolog i dodao:

