BORBA GA SE*SUALNO UZBUĐUJE! Šok priznanje Tajsona: Povređivanje protivnika može biti 'orgazmično'

U susret povratku Majka Tajsona profesionalnom boksu, njegove reči i viđenje ovog sporta obilaze planetu.

Legendarni Amerikanac je tokom bio poznat po kontroverzama i skandalima, a nije se mnogo promenio ni nakon poslednje borbe.

Njegove izjave često se prepričavaju, a pred borbu protiv Džejka Pola, 31 godine mlađeg rivala, ponovo su aktuelne Tajsonove reči iz 2020. godine.

Amerikanac je tada gostovao u podkastu kod Džoa Rogana, a u jednom trenutku je zbunio voditelja kada je poručio da mu je nekada predstavljalo problem kada nokautira protivnika.

"Nekada je orgazmično. Šta znači kada ti borba daje erekciju? Pa, tako je bilo kada sam bio mlađi, ponekada bih se uzbudio", rekao je Tajson.

Mike Tyson has officially flipped the switch & entered a savage state of mind.



This is a different man from his first podcast with @JoeRogan. pic.twitter.com/ulj7SWOWIA