Albanci skandalozno napali Novaka Đokovića pre dolaska u Švajcarsku i spremili mu paklen doček u Ženevi

Nismo dugo čekali na novi nastup Novaka Đokovića posle rane eliminacije u trećem kolu Mastersa u Rimu, pošto je srpski as odlučio da prihvati specijalnu pozivnicu i nastupi po prvi put u karijeri na ATP turniru u Ženevi.

Nole se na takav potez odlučio kako bi dodatno brusio formu pre Rolan Garosa, Vimbldon i Olimpijske igre, iako su mnogi bili začuđeni ovakvom odlukom. Bodovi svakako nisu primarni cilj u ovom trenutku, ali će mečevi i te kako poslužiti.

Nekome je očigledno zasmetalo to što će Đoković doći u Švajcarsku, pa je u tamošnjem mediju na albanskom jeziku "Le Canton 27" objavljen skandalozan tekst u kojem se o Novaku govori u kontekstu poruke koje je poslao nakon pobede protiv Aleksandra Kovačevića u prošlogodišnjem izdanju Rolan Garosa.

Naslov teksta glasi "Poznati srpski teniser Đokovića sprema skandal u Ženevi. Hoće li svojim već tradicionalnim, šovinističkim i rasističkim provokacijama uvrediti 300.000 Albanaca u Švajcarskoj?" i u njemu se ističe da je Đoković poznat po navodnim skandalima u Australiji i provokacijama prema tzv. Kosovu i ističu da njegov dolazak u zemlju u kojoj živi 340.000 Albanaca može izazvati kontroverze.

Navodi se da je posle pomenutog duela sa Kovačevićem na kameri napisao poruku "Kosovo je Srbija", što ih je evidentno zabolelo pa su u delu teksta istakli da srpskog asa navodno boli što je Srbija izgubila svoju teritoriju i da tako izražava nezadovoljstvo.

Ističu da Đoković "tradicionalno provocira preko 300.000 Albanaca koji žive u Švajcarskoj svojim šovinističkim i rasističkim provokacijama". Dodaju da Međunarodni olimpijski komitet mora da kazni Srbina zbog "provokacija" i da ako to ne učine solidarisaće se sa "rasizmom" koji navodno širi Đoković. Na kraju priču zaključuju rečima da se niko ne toleriše kao on i da je to nedopustvo uz dodatak da je i sam list upitao MOK zbog čega ne reaguju.

Skandalozan tekst objavljen je u danu kada je Đoković potvrdio učešće u Ženevi i sve je samo ne u sportskom maniru. Koja je tačna namera autora ostaje pitanje, a ovakvo targetiranje je zaista nedopustivo u momentima kada niko nije niti izazvao niti tražio bilo kakav incident.

Ostaje nam da vidimo kakav će doček imati najbolji teniser današnjice u Švajcarskoj i da se nadamo da će sve proći u najboljem mogućem redu.

