Ćao, Novače! Đoković stigao u Francusku i dobio topli doček, pa se odmah zaputio na trening (VIDEO)

Srpski teniser, ujedno i najbolji igrač na svetu Novak Đoković stigao je u Pariz, gde će učestvovati na drugom Grend slemu u godini, na čuvenom Rolan Garosu, gde će važiti i za favorita iako iza sebe nema baš najbolje partije.

Đoković se evidentno dosta više muči ove godine, a to se videlo i u Ženevi, gde je igrao prethodne nedelje kako bi se pripremio uopšte za Rolan Garos, a gde ga je savladao Tomaš Mahač sa 2:1 i tako ušao u finale.

Ipak, čak i uprkos tom porazu od Čeha, Đoković važi za favorita, pošto je i dalje najbolji teniser na svetu.

Novak je stigao u Pariz, došao je na kompleks, a dobrodošlicu je dobio i putem zvaničnog profila na društvenoj mreži "X".

- Ćao, Novače! Od Ženeve do Pariza - stoji kratko, dok se vidi Novak koji polako korača ka treningu.

