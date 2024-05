Srbijo budi ponosna: Još šestoro sportista obezbedilo vize za Olimpijske igre!

U pitanju su džudisti i džudistkinje

Tim Srbije na Olimpijskim igrama postao je jači za još šestoro sportista, pošto su naši predstavnici i predstavnice u džudou obezbedili vize! Ukupno po tri dame i momaka će se naći u Parizu.

Kada je u pitanju ženska konkurencija Milica Nikolić i Marica Perišić će se takmičiti u kategorijama do 48 i 57 kilograma, dok je Milica Žabić svoje mesto overila u 78+ kategoriji.

U muškoj konkurenciji Strahinja Bunčić će se takmičiti u kategoriji do 66, Nemanja Majdov do 90 i Aleksandar Kukolj do 100 kilograma.

Olimpijske igre se održavaju od 26. jula do 11. avgusta.

