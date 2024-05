UŽIVO! ĐOKOVIĆ - KARBALJES BAENA: Novak najbolji kad je najteže, blista u Parizu

Novak Đoković u drugom kolu Rolan Garosa igra protiv Španca Roberta Karbaljesa Baene.

TREĆI SET:

DRUGI SET:

6:1 - Novak osvaja i drugi set!

Đoković je imao dve vezane set lopte, Španac je uspeo da se izvuče, ali potom mu nije bilo spasa i Đoković vodi sa 2:0

5:1 - Đoković ne dozvoljava Špancu da osvoji gem na svoj servis, pravi novi brejk, treći u ovom setu i serviraće za 2:0.

4:1 - Baena koristi opuštanje Novaka i vraća jedan od dva brejka u drugom setu. Španac konacno prekida seriju Đokovića od šest uzastopno osvojenih gemova.

4:0 - Đoković igra kao u najboljim danima novi BREJK, Baena potpuno razbijen!

3:0 - Potpuna dominacija srpskog tenisera u ovim momentima.

2:0 - BREJK! Novak je pojačao ritam i ponovo koristi prvu brejk loptu, Španac u noukdaunu.

1:0 - Đoković bez problema osvaja prvi gem u drugom setu.

PRVI SET:

6:4- Đoković je osvojio prvi set!

Novak je ponovo odigrao najbolje kad je bilo najteže. Sjajno je riternirao, došao do dve set lopte i već prvui iskoristio.

5:4 - Novak takođe uzvraća bez većih problema.

4:4 - Španac osvaja svoj najlakši gem na meču.

4:3 - Novak je uz malo problema osvojio svoj servis gem. Imao je Baena 15:30, ali onda je Đoković dodao gas.

3:3 - Buena je imao dve gem lopte, Novak stigao do izjednačenja. Ipak Španac je dobrim servisom došao do trećeg gema u prvom setu.

3:2 - Podigrao je Novak nivo početnog udarca u odnosu na prvi gem. Bez problema dolazi do novog servis gema. Sa nulom, prvi.

Potpuno lud početak meča. Nekoliko neverovatnih poena je odigrao Karbaljes Baena.

2:2 - Šteta! Propustio je Đoković četiri brejk lopte, imao je 0:40, ali je Baena odigrao nekoliko neverovatnih poena.

2:1 - Stvari dolaze na svoje mesto vrlo brzo. Posle početnog šoka, Đoković vezuje dva odlična gema.

1:1 - Usledio je ekspresan odgovor Novaka i brejk bez izgubljenog poena! Kakav početak meča!

0:1 - ŠOK! Brejk Španca već na početku meča. Novak je počeo usporeno ovaj duel. Nije još vreme za alarm, ali nismo se ovom nadali.

Prvi na servisu je srpski teniser.

UOČI MEČA:

Najbolji teniser planete, Novak Đoković, u drugom kolu Rolan Garosa igraće protiv Roberta Karbaljes Baene, trenutno 63. igrača na ATP listi. Do sada su se Đoković i Karbaljes Baena sastajali dva puta i oba puta je slavio Novak i to bez izgubljenog seta (na US Openu 2019 kada je bilo 6:4, 6:1, 6:4 i četiri godine kasnije na Australijan openu - 6:3, 6:4, 6:0).

Dakle, prema svim parametrima Novak je apsolutni favorit na ovom meču i sve osim Đokovićevog ubedljivog trijumfa bila bi senzacija, što se može primetiti i po kvotama na kladionici.