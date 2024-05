UŽIVO! OBRAĆANJE PIKSIJA: Selektor objasnio situaciju oko Radonjića, pa OTKRIO zbog čega nekih igrača NEMA NA SPISKU!

Danas se javnosti prvi put od okupljanja Orlova za Evropsko prvenstvo obratitio selektor Dragan Stojković Piksi.

Konferencija za medije održava se u Kući fudbala u Staroj Pazovi, gde će Piksi obrazložiti spisak igrača koji je saopštio u utorak, a pored toga govori i o raznim temama koje interesuju fudbalsku javnost u Srbiji.

Na početku svog izlaganja, Piksi je otkrio da ga raduje činjenica da je ekipa uveliko da se priprema za Evropsko prvenstvo.

- Izuzetno me raduje činjenica da smo nešto ranije krenuli sa pripremama od nekog uobičajenog programa. Objasnio sam igračima važnost turnira koji je pred nama. Ko je mogao došao je. To je 16 igrača do sad. Prvog, drugog i trećeg juna se priključuju ostali.

Govorio je Piksi o spisku za Evropsko prvenstvo.

- U ovom trenutku je ovo najbolje što Srbija ima. Ja sam ovde da donosim odluke a ne da činim nekome neke usluge. Dobro sam razmislio, i sa ovom grupom od 26 igrača sam potpuno zadovoljan - rekao je Piksi pa dodao:

- Sve ekipe na ovom turniru startuju od nule. Svi imaju iste šanse. Učinićemo sve da taj prvi korak napravimo uspešno, a to je da se kvalifikujemo u drugi krug. Kasnije će fokus i razmišljanje ići u tom pravcu ko nam je sledeći protivnik. Pored defanzivnih taktičkih stvari, obratićemo pažnju na fizičku sprenost. Fizička angažovanost mora da bude na maksimumu. Posebno me raduje to da ambulantu koju sam imao pre dve godine, sada nemam. Važno je da nema povreda i to je jedan vrlo bitan segment za mene kao trenera.

Nedavno je odjeknula vest da Nemanja Radonjić neće da igra za reprezentaciju dok je Piksi selektor.

- Ja nemam nameru da govorim o igračima koji nisu na spisku. To su sve divni momci. Odluka je takva kakva je na osnovu nekih podataka, statistika. Nema apsolutno nikakvih ličnih problema. Nije samo on, nego i drugi igrači koje ste navikli da vidite u reprezentaciji. Nije samo on, nego i ostali - rekao je Piksi pa dodao:

- Kako je rekao, da li je rekao, ja u to ne ulazim. Pretpostavljam da kada bi mu stigao poziv da bi se odazvao.

Mnoge je iznenadila činjenica da se na spisku nije našlo ime Strahinje Erakovića.

- Da bi neko došao, neko mora da ode. Moje razmišljanje je da na spisku bude 6 centralnih bekova. Ne 7, ne 8, ne 9. Moja odluka je takva kakva je. Erakovića cenim, on je budućnost fudbala i očekujem da se vrlo brzo vrati u reprezentaciju. To je to: Spajić i Stojić su na spisku. Razumem razočarenje i ljutnju. Ali, budem i ja razočaran i ljut kad ne pobedim Bugare, pa me niko ništa ne pita. Sukob ne postoji, zaista ne postoji, niti će postojati. Svi igrači koji su bili pozivani, slao sam im pozive zbog kvaliteta, ne zbog prijateljskih i kumovskih razloga. Bitno je da ja to znam i savest i da mirno spavam i savest mi je čista. Relacija selektora i igrača mora da bude na tom nivou. Samo uzajamno poverenje može da nas dovede do uspeha.

Srbija će imati dve provere pred početak Evropskog prvenstva. Najpre će 4. juna izabranici Dragana Stojkovića igrati protiv Austrije, a potom četiri dana kasnije rival Orlova biće selekcija Švedske.

Podsetimo, Orlovi će prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu odigrati protiv Engleske 16. juna, zatim četiri dana kasnije protiv Slovenije, dok će izabranici Dragana Stojkovića grupnu fazu zaključiti protiv Danske, 25. juna.