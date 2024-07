Bravo Nole! Srpski as furiozno dolazi do drugog kola Vimbldona - Odličan početak turnira!

Njabolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Čeha Vita Koprive u meču prvog kola Grend Slema u Londonu.

Iako su mnogi bili zatečeni Novakovom odlukom da posle operacije kolena učestvuje na Grend Slemu u Londonu, on im je fantastičnom igrom na startu turnira stavio do znanja da je on taj koji svoje telo najbolje poznaje.

Češki teniser nije imao mnogo šansi pored veoma raspoloženog, ali i takmičarski "gladnog" Đokovića koji je od samog starta držao igru pod kontrolom i lako dolazio do brejkova, te osvajao setove.

Prva dva seta bila su rutisnki odrađen posao za najboljeg tenisera svih vremena. Brzo je stigao do prvog, a onda i drugog brejka, dok se sa druge strane igra Čeha potpuno raspala.

U trećem setu Đoković je pustio "nogu sa gasa", dok se Vit Kopriva potrudio da popravi utisak. Ali sve što je uspeo jeste da malo duže nego u prethodna dva sačuva servis.

TOK MEČA:

3. SET

2:6 - Kraj! Novak Đoković as servisom i sjajnom igrom dolazi do drugog kola turnira na Vimbldonu!

2:5 - BREJK! Nije hteo češki teniser tek tako da se preda. Borio se grčevito, išao na sve ili ništa i na kraju - ništa za Čeha! Novak koristi prvu brejk loptu i jedan gem ga deli od drugog kola Vimbldona.

2:4 - Novak potvrdio prednost brejka i hita ka prvoj pobedi na Vimbldonu!

2:3 - BREJK! To je to! Čeh je izgubio servis - i sada Novaku predstoji da rustinski privede i ovaj set kraju.

2:2 - Novak osvaja svoj gem, a rivalu je prepustio samo dva poena.

2:1 - Kopriva ponovo lagano dolazi do prednosti u ovom setu.

1:1 - Đoković uz malo muke osvaja svoj servis gem.

1:0 - Čeh kao da se malo probudio, osvaja svoj servis gem

2. SET

2:6 - Novak Đoković osvaja drugi set!

2:5 - BREJK! Čeh je potpuno slomljen, Novak sada servira za osvajanje drugog seta!

2:4 - Nole sa "nulom" osvaja servis gem!

2:3 - Uspeva Čeh da pronađe način i stigne do novih poena.

1:3 - Novak potvrdio brejk prednosti.

1:2 - BREJK! Posle napornog gema, Novak dolazi do prvog brejka u drugom setu.

1:1 - Novak siguran na svoj gem, izjednačava u drugom setu.

0:1 - Uz dosta muke Čeh osvaja gem na svoj servis-

1. SET

1:6 - Novak ponovo siguran na svoj servis. Osvaja prvi set bez problema!

1:5 - Novak uzima još jedan brejk.

1:4 - Novaj sjajnim gemom potvrdio brejk, još dva gema ga delo do prvog seta.

1:3 - BREJK ĐOKOVIĆA! Najduži gem do sada na meču. Vodila se ljuta borba, Novak je propustio pet brejk šansi, ali nije i šestu!

1:2 - Morao je Đoković u trećem gemu da "popravlja servis". Prepustio je jedan poen, a onda u nastavku "zategao" i osvojio servis-gem.

1:1 Čeh takođe bez problema osvaja svoj gem

0:1 Novak siguran na svoj servis gem

16.05 - NOVAK JE NA TERENU

Novak Djokovic receives an ovation as he makes his entrance at Wimbledon Centre Court. 🌱🥹❤️pic.twitter.com/oAGuKO9rSR — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) 02. јул 2024.

Teniseri su izašli na teren i sada sledi zagrevanje.

Novak Đoković kreće u pohod na titulu u Londonu! Srpski as će u meču prvog kola igrati protiv Vita Koprive. Češki teniser trenutno je 123. na ATP listi i ne bi trebalo da bude ozbiljna prepreka za Novaka.

Našem igraču mnogo je bitnije kako će se osećati na terenu i da li je povrda potpuna prošlosti. Današanji duel sa Koprivom mogao bi da ponudi odgovor na to pitanje.

Vit je do glavnog žreba došao kroz kvalifikacije, a učešće na Vimbldonu mu je jedan od najvećih uspeha u karijeri.

Kladionice su proglasile Novaka za apsolutnog favorita, pa kvota na sprskog asa iznosi samo 1,01. Evenutalna senzacija plaća čak 25.

Autor: Iva Besarabić