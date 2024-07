Đere razočaran nakon eliminacije sa Vimbldona: Očigledno nisam u stanju da igram svoj najbolji tenis!

Imao je lepu šansu Laslo Đere da u prvom od dva dana trajanja meča protiv Puja povede sa 2:0 u setovima, ali kako je Francuz u taj-brejku uzeo drugi (7-4) Laslu je posle narednog vođstva od 2:1 u setovima ponestalo energije i voljnog momenta, što se na kraju povezalo sa fizičkim komplikacijama za razočaravajućih 6-1 u petom setu.

“Očigledno nisam u stanju da igram svoj najbolji tenis. Ne znam kako bih komentarisao meč, da li ima smisl- rezigniran je sa pravom Đere.

“Imam u glavi šta treba da uradim. Ne bih pričao o tome sada posle meča, ali nakon par turnira je jasno... Žao mi je što me telo sprečava da pružim svoj maksimum i gubim ovakve mečeve”, prenosi nam on.

Meč je bio pun uspona i padova, perioda “toplo-hladno”… “Za gubitak drugog seta sam ja kriv, i to je to. Treći set sam odigrao kao dan pre toga, na dosta dobrom nivou – ali onda, jednostavno, lakat krene da mi pravi probleme i onda sve krene protiv mene kao lavina. Sve se sruši kao danas. Ako bih krivio sebe za taj drugi, za četvrti i peti set to ne bih radio. Nije loš on igrač, ali je daleko od nekadašnjeg Puija. I da sam dobio meč, moj lakat ne bi bio spreman za dalje mečeve, za ozbiljniji tenis.

Kada to kažem, mislim na protivnike iz Top 50, možda čak i izTop 100, i to je glavni problem”, iskren je Laslo.

Kako komentariše što je meč igran kroz dva dana?

- Nije mi drago, ali je možda to bilo dobro za lakat. Ali, ni to me nije spasilo - kaže on.

Kao nekadašnji Top 30 igrač, kako bi sublimirao komplikacije koje se dešavaju i udaljavaju ga od tog ranga?

- Problem sa laktom I dalje traje. Kad on krene da “zateže”, prisiljen sam da igram sa drugim servisom. Onda noge stanu, kretanje opadne za 10 odsto, pa se to odrazi na rezultat. Zatim uđem u neki strah, stisnem se – i sve krene lančano da se odvija - objašnjava nam Đere.

U tenisu je teško naći komplikovaniju povredu od one na laktu, pa bi Laslo sa svojim timom trebao dobro da proceni na koji način bi ona trebala da se sanira pred nastavak sezone. U svakom smislu je zdravlje na prvom mestu, i nadajmo se da će ova neugodnost uskoro biti nepovratna prošlost za našeg asa.



Autor: Jovana Nerić