(UŽIVO) FERNLI - ĐOKOVIĆ: IDEMOOOO! Novak utišao bezobraznu publiku u Londonu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Džejkoba Fernlija meč 2. kola Grend Slema u Londonu.

Drugi set

3:4 - Brejk! Ponovo idealan momenat da se prelomi set! Sjajno je riternirao Novak i zasluženo došao na korak od drugo seta.

3:3 - Uzvraća istom merom i naš teniser. Ovo je značajno, posebno posle problema u prethodnom servis gemu.

3:2 - Novi servis gem sa nulom. Džejkob je ušao "u udarac" sa servis linije.

2:2 - Nije bilo lako! Prvi veliki pritisak Firnlija na servis Đokovića, jer je došao do brejk lopte (prvi put na Vimbldonu 2024, Novak je rivalu dozvolio brejk loptu)... Ali tada je Novak odservirao as!



1:1 - Nastavljaju se odlični servisi i od strane Đokovića. Do sada je bio 100 odsto dobijenih poena posle ubačenog prvog servisa (izgubio jedan poena u ovom gemu).

1:0 - Osim pada u 8. gemu, Firnli servira zaista kvalitno.

Ponadali su se Britanci da bi ovde moglo da dođe do iznenađanja, pa su ovacijama ispraćali početne gemove za Firnlija, ali stvari su došle na svoje mesto u osmom gemu kada je Novak napravio brejk dovoljan za osvajanje prvog seta.

3:6 - Lagan servis gem. S nulom. Stvari idu po planu. Za nešto malo više od pola sata Novak dolazi do prvog seta.

3:5 - Brejk! Stvari dolaze na svoje mesto. Prvi nešto malo slabiji servis gem Firnlija, Novak surovo kažnjava.

3:4 - Novi servis gem koji lagano uzima igrač koji ima početni udarac. Servisi dominiraju na obe strane.

3:3 - Pružio je naš teniser malo jači otpor rivalu na njegov servis, ali i dalje bez brejk lopte.

2:3 - Svi deset poena na prvi servis osvojio je Đoković. Čini se da će Britancu biti pakleno teško da napravi jedan brejk protiv Novaka.

2:2 - Firnli nastavlja sa dobrim početnim udarcem. Drži visok nivo kako prvog, tako i drugog servisa.

1:2 - Istom merom uzvraća i Novak. Gem bez izgubljenog poena za srpskog tenisera.

1:1 - Vrhunski server je Britanac, pa tako neće biti lako dolaziti do brejkova ovog popodneva na Centralnom terenu. Gem sa nulom za Džejkoba.

