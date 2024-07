Oglasio se Đokovićev dežurni kritičar: Evo šta je Vilander rekao pred finale Vimbldona - nećete verovati

Jedan od najvećih kritičara Novaka Đokovića - Mats Vilander, godinama jedan od najpoznatijih komentatora Eurosporta, smatra da su šanse u finalu Vimbldona u nedelju 51-49 u korist srpskog tenisera.

On očekuje potpuno ravnopravni meč, kao prošle godine u finalu istih igrača za titulu u Londonu, s tim da kaže da ga ne bi iznenadilo da sada bude suprotan rezultat.

- Zbog onoga što smo videli prošle godine, da je Karlito pobedio na Vimbldonu prošle godine i na Rolan Garosu ove, pa možete reći da je blagi favorit. Ipak, kada pogledate kako je Novak dobar u svojim mečevima protiv rivala koji igraju drugačijim stilom. U polufinalu je imao naspram sebe Musetija, koji skoro sve vreme igra slajs-bekhend i ne igra previše agresivno, a Novak nije imao problema sa njim. Nije imao problem ni sa igračima koji su izlazili na mrežu i deluje da se oseća potpuno komforno na travi... Mislim da je Karlos Alkaraz pokazao da je zasluženo šampion Vimbldona, jer je igrao najbolji tenis kada je bilo potrebno. Ipak, nije potrebno protiv Novaka Đokovića da igra najbolji tenis 60 odsto meča, to mora da uradi bar tokom 80 odsto finala, inače nećete pobediti Novaka - rekao je Vilander za "Eurosport"

- Teško je reći ko se emocionalno oseća kao favorit. U većini slučajeva Karlos Alkaraz sigurno oseća olakšanje, jer ima jedan osvojeni trofej Vimbldona, pobedio je tamo Đokovića i oseća se sigurno, tako da će imati još mnogo, mnogo godina i šansi da osvoji Vimbldon. A, što se tiče Novaka, jedan od razloga zbog kojih nije pobeđivao ranije ove sezone je osećanje koje smo doživeli svi. 'Moje vreme za kraj još nije došlo, ali dolazi za godinu, dve ili tri'. Mnogi igrači postanu malo nervozni kada se približi i to će ga možda stići u nedelju u finalu, ali je Đoković ipak tako dobar i to je dokazao kroz ovaj turnir. U nedelju će to zaista biti jedan meč, finale, u kojem će Novak ući sa idejom da pobedi protivnika, svestan da je pobeđivao u mnogo, mnogo više finala od njega. "Đokoviću će to biti deseto finale Vimbldona, čak 37. grend slem finale i zamislite kako se on oseća pred grend slem finale. Sigurno nema te nervoze koja će ga sprečiti da igra bolje - zaključio je Vilander.

