UŽIVO! ĐOKOVIĆ - ALKARAZ:Novak izgubio je prvi set! Moraće HITNO da se probudi!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz u nedelju od 15 sati igraju finale Vimbldona.

UŽIVO:

Novak Đoković - Karlos Alkaraz 2:6

PRVI SET:

2:6 - Karlos Alkaraz osvojio je prvi set na dominantan način. Novak će morati hitno da se probudi kako ne bi ostao bez trofeja.

2:5 - Konačno jedan gem koji je Novak dobio sa nulom. Sada će morati do brejka kako bi ostao u prvom setu.

The importance of taking the first set, not lost on Carlos or his box 🇪🇸#Wimbledon pic.twitter.com/JFrazhjknT