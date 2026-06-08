Pink.rs paparaco: Jelisaveta i Pavle Mensur nerazdvojni, ne kriju zaljubljenost, Teodosić pao u zaborav (FOTO)

Kao prava bomba odjeknula je vest da su se glumica Jelisaveta Orašanin i bivši košarkaš Miloš Teodosić razveli, a javnost je dodatno uzburkala informacija da je ona, navodno, već uplovila u novu vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavle Mensur.

U medijima se danima unazad piše o glumačkom ljubavnom paru, a po svemu sudeći oni se mesecima ne odvajaju.

Ekipa portala Pink.rs uslikala je, još pre dva meseca, glumce u prisnom razgovoru, kada se verovalo da su samo kolege i prijatelji. Međutim, ako je suditi po fotografijama, među njima su se već tada mogle primetiti varnice.

Pogledi i osmesi koje su razmenjivali delovali su više nego prijateljski, pa mnogi smatraju da romansa traje duže nego što se isprva mislilo.

Povodom navoda o vezi oglasio se i Pavlov otac, proslavljeni glumac Irfan Mensur, koji je kratko poručio da sinu i Jelisaveti želi svu sreću.

Autor: N.B.