Previše mi je naglo popularan, neko ga gura: Pogledajte kako izgleda zgrada u Vinkovcima u kojoj živi Jakov Jozinović! Komšije ga digle u nebesa, a onda jedna komšinica ŠOKIRALA sve! (FOTO)

Većina suseda ga je hvalila na sva usta, međutim jednoj komšinici nije pravo što je Jozinović stekao ogromnu popularnost za kratko vreme.

Ekipa emisije ''Paparaco lov'' posetila je rodno mesto mlade muzičke zvezde Jakova Jozinovića - Vinkovce u Hrvatskoj.

Tom prilikom, ekipa je na putu do zgrade u kojoj Jakov živi razgovarala sa žiteljima ovog malog, simpatičnog mesta, a dok je većina suseda porodice Jozinović imala samo reči hvale za mladog Jakova, jednoj komšinici ipak nije pravo što je stekao ogromnu popularnost za kratko vreme.

- Jedna krasna porodica, jedan krasan dečko... Normalan dečko. Ja sam starija generacija, slušala sam od Lepe Brene... Svako po željji neka sluša kako hoće. Ko peva zlo ne misli. Pa šta ako peva tuđe pesme? Pevam i ja... - rekla je jedna komšinica, dok je druga dodala:

- Divno dete, krasno. Mama i tata su verovatno ponosni na njega. Nisam znala za njega pre - poručila je žena, dok je jedna od kompinica negodovala zbog uspeha mladog Jozinovića.

- Previše mi je naglo popularan, neko ga gura. Sve tuđe pesme peva... Neka on puni Arene, ja ne bih išla da gledam - rekla je ona, dok su druge komšije dodale da je Jakov počeo da peva još kao dečak, kao i da je dobro vaspitan i kulturan mladić, te se niko od komšija nije žalio na njegovo ponašanje, naprotiv.

Ekipa ''Paparaco lova'' usnimila je i stan Jozinovića spolja, a roletne su sve vreme bile spuštene.

Autor: M.K.