PAPARACO! Evo u kakvom je izdanju uhvaćen Haris Džinović šest nedelja nakon Melinine udaje za milionera: Pevač neraspoložen, a jedan detalj sve ostavio u čudu! (FOTO)

Paparaco kamere uhvatile Harisa na nastupu u jednom prestoničkom restoranu.

Pevač Haris Džinović i njegova bivša supruga, modna kreatorka Melina Galić nakon razvoda nisu uspeli da sačuvaju dobre odnose, o čemu se mesecima govori u javnosti. Dok Melina već neko vreme živi van Srbije i započela je novo životno poglavlje, Haris i dalje nastupa po Beogradu.

Naime, ekipa ''Paparaco lova'' uhvatila je Harisa ispred restorana u kojem je imao nastup, a on je na početku delovao poprilično neraspoloženo.

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste da je niz stepenice morao da siđe ''u rikverc'' zbog operacije kukova, kada su mu ugrađeni veštački. Ovo je mnoge prisutne ostavilo u čudu s obzirom na to da ovaj poduhvat nije nimalo bio bezbedan za Harisa.

Nakon što je dao izjavu za medije, Haris se latio mikrofona i zapevao neke od svojih mnogobrojnih hitova, a raspoloženje mu se ubrzo promenilo, te osmeh nije skidao s lica dok je pevao pred svojom mnogobrojnom publikom.

Autor: M.K.