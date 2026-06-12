PINK.RS PAPARACO! Milica Mandić sa suprugom Markom uživa u hitovima devedestih, pogledajte u kakvom izdanju smo ih uhvatili! DALI SEBI ODUŠKA! (VIDEO)

Večeras odlučili da se opuste i dobro zabave!

Tašmajdan je večeras centar dobre zabave i nostalgije, jer će upravo na ovoj lokaciji biti održan koncert "Veče devedesetih", koji je okupio neka od najpoznatijih imena domaće muzičke scene. Ljubitelji hitova iz tog perioda u velikom broju pristižu na događaj, spremni da zajedno pevaju pesme koje su obeležile jednu eru.

Na koncertu smo sreli veliki broj poznatih ličnosti, a među njima i srpsku reprezentativku u tekvondu Milicu Mandić sa suprugom Markom Đuričićem.

Milica je sa svojim izabranikom sve vreme uživala u hitovima devedesetih i odlično se provodila, a oni su bili u VIP delu, pa su imali i sto kod bine.

Oni su đuskali i uživali u belom vinu, a kako je sve to izgledalo pogledajte u video-snimku na početku teksta.

Autor: M.K.