PINK.RS PAPARACO! Nina Đogani došla da podrži oca i majku na koncertu DEVEDESETIH! Evo u kakvom smo je izdanju uhvatili (VIDEO)

Uživala!

Nekadašnji članovi grupe "Funky G" i bivši supružnici Anabela Atijas i Gagi Đogani malo pre početka koncerta "Devedesetih" stigli su na Tašmajdan.

Kada su se popeli na binu i zapevali neke od svojih najvećih hitova publika je pala u trans, a oni su pokazali i podsetili mnoge zbog čega su bili jedna od omiljenih grupa devedesetih.

Mamu i tatu došla je da podrži ćerka Nina Đogani, koja je sve vreme đuskala i pevušila.

https://www.instagram.com/reel/DZf9FmDNgsS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Autor: N. Žugić