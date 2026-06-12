PINK.RS PAPARACO! Nina Đogani došla da podrži oca i majku na koncertu DEVEDESETIH! Evo u kakvom smo je izdanju uhvatili (VIDEO)

Uživala!
Nekadašnji članovi grupe "Funky G" i bivši supružnici Anabela Atijas i Gagi Đogani malo pre početka koncerta "Devedesetih" stigli su na Tašmajdan.
Kada su se popeli na binu i zapevali neke od svojih najvećih hitova publika je pala u trans, a oni su pokazali i podsetili mnoge zbog čega su bili jedna od omiljenih grupa devedesetih.
Mamu i tatu došla je da podrži ćerka Nina Đogani, koja je sve vreme đuskala i pevušila.https://www.instagram.com/reel/DZf9FmDNgsS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Autor: N. Žugić