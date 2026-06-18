Nada Topčagić cepa hladno točeno pivo: Mislila da kamere ne snimaju, pa se opustila, a od stajlinga "bole oči" (PAPARACO)

Ekipa emisije "Paparaco lov" zabeležila je atmosferu sa snimanja novog muzičkog spota na kojem se u duetskoj kombinaciji pojavljuju Nada Topčagić i novi sastav grupe Hurricane.

Na setu je sve teklo uobičajeno za jedno snimanje spota - smenjivali su se kadrovi, isprobavali različiti stajlinzi i pravile kratke pauze između scena, dok je ekipa bila fokusirana da svaki detalj bude na svom mestu.

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Ipak, pažnju kamera privukli su i momenti van samog seta, kada je Nada Topčagić, opušteno i bez zadrške, pre početka snimanja napravila kratku pauzu. U ležernoj atmosferi, pevačica je viđena kako se opušta uz piće, što je dodatno doprinelo neformalnom tonu čitavog dana na setu.

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Nakon toga, usledile su nove runde snimanja, a Nada je, kao i uvek, pokazala prepoznatljivu energiju i karakter pred kamerama, dok je nova postava grupe Hurricane nastavila sa radom na vizuelnom identitetu pesme koja bi uskoro trebalo da bude predstavljena publici.

Inače, Nada je, kao i uvek, bila tip-top sređena - od mnoštva detalja, nakita i drugih aksesoara mnogi su komentarisali, u pozitivnom smislu, da "bole oči", a kako će izgledati finalni proizvod ostaje da vidimo kada spot bude izašao.

Autor: D. T.