Željko Samardžić je polovinu ove kuće na moru kupio pre 15 godina! Pogledajte njegov porodični raj pokraj Kotora, komšije su imale štošta da kažu

Pre oko petnaest godina, Željko Samardžić je u jednom od najlepših delova crnogorskog primorja, u Dobroti kod Kotora, kupio svoju letnju kuću u kojoj tradicionalno provodi slobodno vreme kada nije na turnejama. U pitanju je mirna oaza u Boki Kotorskoj, gde pevač godinama puni baterije daleko od gradske vreve i estradnih obaveza.
Ekipa emisije „Paparaco lov“ nedavno je zabeležila kadrove njegove nekretnine na moru, koja je delimično u njegovom vlasništvu, kako su za ekipu otkrili i meštani ovog primorskog mesta. Tačnije, polovina kuće je njegova.
Kuća je smeštena u delu koji važi za jedan od najtiših i najautentičnijih u okolini Kotora, a okružena je mediteranskim ambijentom i pogledom na more.
Komšije o Željku Samardžiću imaju samo reči hvale i opisuju ga kao jednostavnog i pristupačnog čoveka. Kako navode, iako je velika muzička zvezda, u Dobroti se ponaša sasvim opušteno i nenametljivo, kao "čovek iz naroda".
- Nisam ga videla, on običnu tu, barkom... Koliko znam ne iznajmljuje, nego porodica, deca, unučad... Deca, žena - rekla je jedna komšinica, a potom je reči hvale imao i komšija.
- Ja sam ovde nekad živeo, sedeli smo zajedno na stepenicama, popijemo po pivo tu... Čovek iz naroda - objasnio je on.
Samardžić je i ranije isticao da mu je Kotor posebno mesto i da u Dobroti pronalazi mir, ribolov i vreme za porodicu, daleko od reflektora i scene.
Autor: D. T.