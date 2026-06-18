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Željko Samardžić je polovinu ove kuće na moru kupio pre 15 godina! Pogledajte njegov porodični raj pokraj Kotora, komšije su imale štošta da kažu

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen ||

Pre oko petnaest godina, Željko Samardžić je u jednom od najlepših delova crnogorskog primorja, u Dobroti kod Kotora, kupio svoju letnju kuću u kojoj tradicionalno provodi slobodno vreme kada nije na turnejama. U pitanju je mirna oaza u Boki Kotorskoj, gde pevač godinama puni baterije daleko od gradske vreve i estradnih obaveza.

Ekipa emisije „Paparaco lov“ nedavno je zabeležila kadrove njegove nekretnine na moru, koja je delimično u njegovom vlasništvu, kako su za ekipu otkrili i meštani ovog primorskog mesta. Tačnije, polovina kuće je njegova.

Foto: TV Pink Printscreen

Kuća je smeštena u delu koji važi za jedan od najtiših i najautentičnijih u okolini Kotora, a okružena je mediteranskim ambijentom i pogledom na more.

Komšije o Željku Samardžiću imaju samo reči hvale i opisuju ga kao jednostavnog i pristupačnog čoveka. Kako navode, iako je velika muzička zvezda, u Dobroti se ponaša sasvim opušteno i nenametljivo, kao "čovek iz naroda".

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ga videla, on običnu tu, barkom... Koliko znam ne iznajmljuje, nego porodica, deca, unučad... Deca, žena - rekla je jedna komšinica, a potom je reči hvale imao i komšija.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Ja sam ovde nekad živeo, sedeli smo zajedno na stepenicama, popijemo po pivo tu... Čovek iz naroda - objasnio je on.

Samardžić je i ranije isticao da mu je Kotor posebno mesto i da u Dobroti pronalazi mir, ribolov i vreme za porodicu, daleko od reflektora i scene.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

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