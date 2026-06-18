Tina Ivanović se pomirila sa bivšim mužem?! Tajno se sastala sa Zvezdanom, pao i poljubac! (PAPARACO)

Da li su Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić odlučili da svojoj ljubavi pruže novu šansu? Ovo pitanje pokrenulo se nakon što ih je ekipa emisije „Paparaco lov“ usnimila zajedno svega nekoliko dana nakon što je Zvezdan javno govorio o svojim emocijama prema pevačici.

Nakon snimanja emisije „Magazin In" u Pinkovim studijima u Šimanovcima, Tina se uputila ka jednom tržnom centru, gde je napravila kraću pauzu u restoranu. Međutim, nije dugo sedela sama. Ubrzo joj se pridružio bivši suprug Zvezdan Anđić, sa kojim je godinama bila u braku.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Njih dvoje su potom neko vreme proveli u prijatnom razgovoru, uz piće i opuštenu atmosferu. Prema kadrovima koje je zabeležila kamera, između bivših supružnika nije bilo nikakve neprijatnosti, već su ćaskali civilizovano, kulturno.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Posebnu pažnju privukao je trenutak rastanka. Kada su krenuli svako svojim putem, Tina i Zvezdan su se pozdravili poljupcem u obraz, što je dodatno podgrejalo nagađanja da njihov odnos možda više nije samo prijateljski.

Zvezdan nedavno javno izjavio ljubav Tini

Sumnje u moguće pomirenje pojavile su se još pre nekoliko dana, kada je Zvezdan na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju i otvoreno priznao da prema bivšoj supruzi i dalje gaji snažna osećanja. U emotivnoj poruci naveo je da je Tina žena koju je voleo najviše na svetu i da je i dalje voli, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Nakon toga oglasila se i pevačica, koja je priznala da ju je njegova objava iznenadila. Tina je tada istakla da do pomirenja nije došlo, ali nije želela da nagađa šta bi budućnost mogla da donese.

Da li su zajedničko druženje, osmesi i srdačan rastanak samo dokaz da su ostali u dobrim odnosima nakon razvoda ili se iza svega krije obnova stare ljubavi, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - njihovo ponovno zbližavanje nije promaklo budnom oku paparaca.

Autor: D. T.