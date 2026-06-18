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TURBO MAMA! Mirka Vasiljević nikad opuštenija, bez trunke šminke: Razvozi decu, trenira i radi, SVE STIŽE (PAPARACO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popularna glumica Mirka Vasiljević važi za jednu od javnih ličnosti koja uspešno balansira između brojnih poslovnih i porodičnih obaveza, a ekipa emisije "Paparaco lov" ispratila je kako izgleda jedan njen sasvim običan dan.

Kamere su Mirku najpre usnimile na Novom Beogradu, gde živi sa porodicom. U opuštenom izdanju, bez šminke i u ležernoj garderobi, glumica je rano ujutru sela za volan i najmlađu ćerku Aniku odvezla u školu.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što je završila jutarnje porodične obaveze, Mirka se uputila ka centru grada, gde je imala zakazan termin kod manikira. U salonu se zadržala oko sat vremena, nakon čega je nastavila sa dnevnim aktivnostima.

Foto: TV Pink Printscreen

Da vodi računa o svom izgledu i kondiciji, glumica je još jednom pokazala odlaskom na trening. I tamo je provela približno sat vremena, posvećena vežbanju i održavanju forme, po čemu je poznata godinama.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok je glumica Teatra "Odeon" završavala svoje obaveze, kamere su zabeležile i njenu decu tokom svakodnevnih aktivnosti, pa je bilo jasno da je dan u porodici Vasiljević bio ispunjen brojnim obavezama na različitim lokacijama.

Tu nije bio kraj njenim dnevnim planovima. Nakon treninga glumica se uputila se u prostorije Crvenog krsta, gde ju je čekala još jedna unapred zakazana obaveza, pa je i ostatak dana provela u pokretu.

Foto: TV Pink Printscreen

Sudeći po kadrovima koje je zabeležila ekipa „Paparaco lova“, Mirkin dan izgledao je kao i kod mnogih zaposlenih majki - od školskih obaveza i porodične organizacije, preko nege i treninga, pa sve do poslovnih i privatnih sastanaka.

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Autor: D.T.

#Mirka Vasiljević

#Paparaco lov

#glumica

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