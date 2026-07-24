PINK.RS PAPARACO! Nadežda Biljić i Toma Panić ogladneli, pa uhvaćeni na ovom mestu, a evo i u kakvom izdanju! (FOTO)

Nisu odoleli brzoj hrani!

Poznati par i bivše učesnike rijalitija ''Zadruga'' pevačicu Nadeždu Biljić i Tomu Panića uslikali smo u jednom restoranu brze hrane u Beogradu.

Naime, oni su bili poprilično ozbiljni, a po svoj prilici i veoma gladni. Nadežda je na sebi imala farmerke, patike i jaknu.

Oni su sačekali picu koju su poručili i produžili u nepoznatom pravcu.

Inače, nevenčani suprug pevačice Nadežde Biljić, bivši maneken i njen sadašnji menadžer Toma Panić, ima dvoje dece, što mnogi ne znaju.

Jednog dečaka dobio je pre veze sa Nadeždom i mališan trenutno živi i odrasta u Kini. Drugog sina je dobio iz veze sa Biljićevom i od njega se ne odvaja. O ovome ne govore često u javnosti, a Nadežda je nedavno otkrila da li sa partnerom nekad priča o tome, kao i da li planiraju da njihovog naslednika Longa upoznaju sa polubratom.

- Naravno, ja sam pričala sa njim o tome. Deca su deca i tu nema rasprave. Oni su braća po ocu i ja mogu njegovo dete samo da prihvatim. Ne mogu da ga prihvatim kao svoje iz razloga što je njegova majka živa. Dete ima svoju majku, ali ja kao žena njegovog oca i majka njegovog polubrata mogu samo da mu pružim sve što je u mojoj moći da se oseća kao član naše porodice. I to ću i uraditi ukoliko se, daj Bože, to desi - rekla je Nadežda, a na pitanje da li je Toma pokušao da pronađe svog prvog sina, odgovara:

- Nemam pojma. Ja se u to ne mešam, to je Tomina stvar, ja sam tu da podržim ako nešto treba i to je to. Pričali smo par puta na tu temu, naravno da bi voleo da ga upozna, ali ne želim da se mešam u to. To je stvar njegove prošlosti. Ja sam tu da podržim, njegova žena, neko ko okuplja porodicu. Videćemo, šta je Bog rekao, tako će da bude.

Autor: N. B.